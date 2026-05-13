Taxifahrer Wiggerl (Maximilian Brückner) landet nach einem Autounfall im Himmel – und kehrt als Geist zurück auf die Erde, um sein Karma und damit sein Leben zu retten.

Durch einen Autounfall landet der Münchner Taxifahrer Wiggerl (Maximilian Brückner) im Himmel. Statt des Paradieses mit Bier und Blasmusik erwartet ihn dort jedoch eine ganz andere Welt. Auch im Himmel bleibt der bayerische Sturkopf ein Störenfried. Um den himmlischen Frieden zu wahren, wird er als Geist zurück auf die Erde geschickt, um sein Karma aufzubessern. Unsichtbar – zumindest für die meisten Menschen – kämpft er gegen die Zeit und um Vertrauen. Nur wenn er sein Karma ausgleicht, darf er ins Leben zurückkehren. Allein seine Tochter Toni (Momo Beier) kann ihn sehen und hören. Doch die Begegnung verläuft anders als erhofft: Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter ist schwer belastet. Mit dabei sind außerdem Hannah Herzsprung sowie Heiner Lauterbach und Michaela May in weiteren Rollen.

„Ein Münchner im Himmel – Der Tod ist erst der Anfang“ basiert lose auf dem bayerischen Volksliteraturklassiker „Der Münchner im Himmel“ von Ludwig Thoma aus dem Jahr 1911. Mit der Zeichentrickverfilmung von 1962 teilt die moderne Fassung von Regisseur David Dietl jedoch nur noch die Grundidee des bayerischen Kultklassikers.

Nur mit einer guten Portion Selbsterkenntnis gelingt es Wiggerl langsam, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Doch der Wettlauf gegen die Zeit ist noch nicht vorbei – und ihm dämmert zunehmend, worum es bei seiner Mission wirklich geht.

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„Ein Münchner im Himmel – Der Tod ist erst der Anfang“, D 2026, 94 Minuten, Regie: David Dietl, mit Maximilian Brückner, Momo Beier, Hannah Herzsprung, FSK: 6

