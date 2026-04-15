Blutsauger in der Modebranche. Im neuen Handlungsballett des Badischen Staatstheaters macht Choreograph Kenneth Tindall Dracula zum Mode-Zar. Impressionen einer Probe.

Ein halbnackter Männerkörper liegt zusammengekauert auf der Bühne. Zu einem animalischen Grundrauschen aus den Lautsprechern beginnt die Rückenmuskulatur zu zucken. Dann schnellt ein Arm empor, die Hand krallt sich zu einer expressiven Geste. Mit dem zweiten Arm, der sich entfaltet, wird die Embryonalstellung aufgegeben und der Tänzer – er heißt Pablo Polo – stemmt sich in die Brücke. Oberkörper und Hals stark überstreckt, weist sein Gesicht nun kopfüber zum Publikum. Weit reißt er den Mund auf: mit einem stummen Schrei wird der Fürst der Finsternis geboren.

Wir sind im Badischen Staatstheater Karlsruhe, bei der Einführungssoiree zum neuen Handlungsballett „Dracula“. Auf der Bühne sitzt das Kreativteam und „talkt“ mit Tanzdramaturgin Silke Meier-Brösicke über die Besonderheiten dieser Produktion. Zwischendurch zeigen Tänzerinnen und Tänzer, noch in Trainingsklamotten, eine paar Szenen der Uraufführung.

Der Vampir als Narzisst

Dass man keinen klassischen Nosferatu erwarten dürfe, stellt der britische Choreograph Kenneth Tindall gleich zu Beginn des Abends klar. Zusammen mit dem Schriftsteller und Schauspieler Ian Kelly, mit dem er zuvor bereits Casanova das Tanzen beibrachte, habe er überlegt, wie man den Stoff ins Heute transferieren könnte. Die Antwort: Dracula ist bei Tindall und Kelly ein exzentrischer Mode-Zar des 21. Jahrhunderts, ein Narzisst, der nach ewiger Jugend lechzt und seine Musen und Models aussaugt. „Bram Stokers Personal und Handlungsgerüst haben wir übernommen“, erläutert der Choreograph, „allerdings mit ein paar Twists und neuen Funktionen.“

Harker, im 1897 veröffentlichten Schauerroman ein junger Rechtsanwalt, ist im Karlsruher „Dracula“-Ballett ein männliches Model, das in einer Vision, die auch ein Drogenrausch sein könnte, von drei lüsternen Musen umgarnt wird. Und aus Harkers Verlobter Mina wird eine Modefotografin, die sich auf ein erotisches Machtspiel mit dem untoten Modeschöpfer einlässt.

Elemente des klassischen Balletts fusioniert Tindall mit moderner Expressivität: rechts Lasse Caballero in der Titelrolle, links Marta Andreitsiv als Mina, im Hintergrund das Ensemble. | Foto: Admill Kuyler/oho

Lasse Caballero, die Dracula-Erstbesetzung, und Marta Andreitsiv als Mina tanzen auf der Probebühne den ersten Pas de deux dieser beiden Figuren. In ihrem Wechselspiel aus magnetischer Anziehung und marionettenartiger Manipulation verrät die Szene viel über Kenneth Tindalls Choreographie-Stil: Spitzenschuh, Arabeske und Hebefiguren sind Elemente des klassischen Balletts. Aber Tindall erweitert diesen Formenkanon durch moderne, manchmal auch groteske Elemente. Schon allein, mit welch „tierischer“ Gier Caballeros Dracula hier Minas Witterung aufnimmt, pulverisiert jegliche „Schwanensee“-Lieblichkeit.

Die Musik zum Tanz des Mode-Vampirs, eigens komponiert von Alexandra Harwood, vereint filmmusikalische Opulenz mit rituellen Momenten, Barockmusik wird bei den Modeschauen zitiert, mit Glockenschall und Sakralgesang spielt außerdem eine religiöse Ebene hinein. Integriert in die vom Orchester live gespielte Partitur werden außerdem Sounddesigns von Davidson Jaconello. Sie lassen, zum Beispiel, den Klangraum entstehen, durch den sich der hypernervöse, selbst drogenabhängige Nervenarzt Seward bewegt, zuckend, in physischen Ticks gefangen – Tänzer Christopher Evans gibt eine brillante Kostprobe.

Lava auf dem Laufsteg

Dass dieser „Dracula“ in der Welt der Mode spielt, dürfte für Verena Hemmerlein ein gefundenes Fressen gewesen sein: Mehr als 120 Outfits für ein knapp 20-köpfiges Ensemble habe sie ersonnen, erzählt die Bühnen- und Kostümbildnerin. „Sie kommen unter anderem bei zwei Catwalks zum Einsatz, die jeweils ein unterschiedliches Thema haben, wie bei einer richtigen Modenschau.“ Eines der Mottos sei Lava, verrät Hemmerlein noch.

Wer den blutsaugenden Designer erleben will, muss sich ranhalten. Auf die Premiere am 18. April, die schon seit Wochen ausverkauft ist, folgen bis zum Ende der Spielzeit zwar noch acht Aufführungen, aber auch für diese gibt es teilweise nur noch Restkarten.

Der bissige Mode-Guru und seine Entourage: Dracula-Tänzer Lasse Caballero und Ensemble. | Foto: Admill Kuyler/oho

Dracula, Ballett von Kenneth Tindall – Premiere: Sa 18.4., 19 Uhr, Karlsruhe, Badisches Staatstheater, Großes Haus; nächste Vorstellungen: Do 23.4., 19.30 Uhr; Fr 24.4., 19 Uhr; Sa 2.5., 19 Uhr; Fr 8.5., 19.30 Uhr; Karten und weitere Termine: www.staatstheater.karlsruhe.de