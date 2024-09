Der Spion Ihrer Majestät ist längst auch anderswo als auf der Leinwand erfolgreich. Etwa bei der Dinnershow auf dem Heidelberger Schloss. Dort war der James-Bond-Abend am 12. Oktober so schnell ausgebucht, dass es jetzt einen Zusatztermin gibt.

„Mein Name ist Bond, James Bond.“ Die Worte, mit denen sich der Kult-Agent in den Film-Klassikern vorstellt, sind inzwischen legendär. Und der Spion Ihrer Majestät ist längst auch anderswo als auf der Leinwand erfolgreich. Etwa bei der Dinnershow auf dem Heidelberger Schloss. Dort war der James-Bond-Abend am 12. Oktober so schnell ausgebucht, dass es jetzt einen Zusatztermin gibt.

Aufgrund der großen Nachfrage hat die Heidelberger Schloss Gastronomie einen Extratermin für die James Bond Night ins Programm aufgenommen. Bond-Fans können auch bereits am Donnerstag, 10. Oktober, in das Flair des berühmtesten Geheimagenten eintauchen. „Bereits das dritte Jahr in Folge ist die ,James Bond Night’ unser Herbsthighlight, und die Gäste sind jedes Mal begeistert. Wir sind sehr froh, dass wir das gesamte Team für einen weiteren Termin gewinnen konnten“, sagt Martin Scharff, Spitzenkoch und Initiator der Veranstaltung. Auch diesmal wird die Freddy Wonder Combo die besten Bond-Hits aus allen Filmen live spielen.

Steuert den »Soundtrack« bei: Freddy Wonder Combo. | Foto: Danny Morgenstern

Moderiert wird der glamouröse Abend im Königsaal von Deutschlands führendem James-Bond-Experten Danny Morgenstern. Er hat nicht nur 15 Bücher zum Thema 007 geschrieben, sondern ist auch Vorstand des James Bond Clubs Deutschland. Als Stargast hat Veranstalter Martin Scharff darüber hinaus die britische Schauspielerin Brigitte Millar eingeladen. Sie stand in den Filmen „Spectre“ und „No Time to Die“ an der Seite von Daniel Craig und Christoph Waltz vor der Kamera. In beiden Filmen wurde sie als Dr. Vogel Teil des 007-Filmkosmos und wird mit dem Publikum Insider-Details und Einblicke von den Dreharbeiten der legendären Bond-Streifen teilen. Sie steht nach der Show auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

Kulinarisch geht es an vier verschiedene James Bond-Drehorte – beim 4-Gang-Menü lässt sich Spitzenkoch Martin Scharff vom Orient, Österreich und Schottland inspirieren.

James-Bond-Abend: Do 10.10., 18.30 Uhr (Champagnerempfang), Schloss Heidelberg, Königssaal, Karten: heidelberger-schloss-gastronomie.de

Weitere Dinnershows: Neues und Erlesenes

Frankfurt: Mentalshow mit Dinner

Ist scheinbar übersinnlich begabt: Nicolai Friedrich. | Foto: World of Dinner

Scheinbar mühelos setzt Nicolai Friedrich die Naturgesetze außer Kraft. Gegenstände schweben, verwandeln sich oder tauchen an unmöglichen Orten wieder auf. Zeichnungen erwachen zum Leben, und wie selbstverständlich liest er Gedanken. Nicolai Friedrich ist Magier und Mentalist. Mit Hilfe von Psychologie, Suggestion, Intuition und magischen Techniken ist Nicolai Friedrich in der Lage, scheinbar in die Köpfe seiner Zuschauer einzudringen. Veranstalter „World of Dinner“ hat ihn für eine Dinnershow engagiert: So 29.9.,

18 Uhr, Frankfurt, The West In Grand, Karten/Infos: www.worldofdinner.de

Hambacher Schloss: Krimi-Dinner

Krimi-Dinners gibt es etliche von unterschiedlichen Anbietern auch in der Pfalz. Ein Veranstaltungsort, der herausragt, ist das Hambacher Schloss. Wer einen Besuch der Ausstellung in der „Wiege der Demokratie“ mit spannendem Dinner-Genuss im hoheitlichen Festsaal verbinden möchte, kann das zum Beispiel am So 27.10., 17 Uhr, beim Stück „Der Polterabend-Killer“ oder am Fr 29.11., 19 Uhr, bei „Blutbad im Gemeinderat“. Karten sowie weitere Produktionen und Termine: www.das-kriminal-dinner.de

Zauber-Dinner im „Knasthotel“

Wie wäre es mit Meister-Magie in einem außergewöhnlichen Haus? Stefan Sprenger und sein Team konnten bereits zahlreiche Auszeichnungen für sich verbuchen, darunter als Vize-Weltmeister der Zauberkunst (Tokio) und Lecturer of the Year (Magic Castle, Hollywood). Sprengers Kunst, verknüpft mit einem Menü, gibt es zum Beispiel beim Zauber-Dinner in Kaiserslautern. Zu erleben ist es im ersten deutschen Gefängniserlebnishotel Alcatraz hinter einer mehr als 100 Jahre alten, roten Sandsteinmauern in der Nähe des Japanischen Gartens: Sa 12.10., 19 Uhr, Karten/weitere Termine und Infos: worldofdinner.de

Europa-Park: „Spook me!“ – Teil zwei

»Spook me!« bekommt eine Forsetzung. | Foto: Europa-Park

Es sei ein „überwältigender Erfolg“ gewesen, bescheinigen die Veranstalter dem ersten Teil des Europa-Park-Musicals „Spook me!“ . Und so ist im Europa-Park Rust bei Freiburg zwischen 21. September und 3. November die Fortsetzung des eleganten, unterhaltsam-gruseligen Abenteuers zu erleben. Die Shows gehen im Europa-Park „Teatro“ über die Bühne, und an ausgewählten Eventterminen begleiten die Darsteller die Gäste nach der Vorstellung ins Historische Schloss Balthasar, wo sie ein herbstliches Dinner mit Livemusik erwartet. Tickets und Infos: europapark.de