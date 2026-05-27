Ab 30. Mai Die Schule der magischen Tiere in Katzweiler

Außergewöhnliche Freundschaft: Benni und sein magisches Tier (Luca Anefeld und Gaby Kratochwil).
Außergewöhnliche Freundschaft: Benni und sein magisches Tier (Luca Anefeld und Gaby Kratochwil).

Die Freilichtspiele Katzweiler bringen ab 30. Mai Margit Auers Bucherfolg „Die Schule der magischen Tiere“ auf ihre große Naturbühne.

„Das kann ich besser“, dachte sich Margit Auer, als sie ihren Kindern Bücher vorlas, die sie als Mutter nicht überzeugten. Und legte los. Zuvor hatte die Autorin als freie Journalistin gearbeitet, wie sie in einem Video der Katholischen Universität Eichstätt berichtet, an der sie studiert hatte. Der Rest ist fast schon Kinderliteratur-Geschichte: Margit Auers Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“, erschienen im Carlsen-Verlag, ist ein internationaler Erfolg und hat auch die Kinoleinwände erobert.

In diesem Sommer erreicht die Magie die Freilichtspiele in Katzweiler: Premiere ist am Samstag, 30. Mai, 16 Uhr. Die große Bühne liegt am Ortsrand im Wald. Die Mitglieder des Vereins, der hinter der Traditionsbühne steht, stellen in der Regel pro Saison zwei Stücke auf die Beine, ein Kinder- und ein Erwachsenenstück. Die Kinder und Jugendlichen, die in „Die Schule der magischen Tiere“ mitspielen, sind zwischen zehn und sechzehn Jahren alt. Regie führen Sarah Anefeld und Martin Steidel.

Zum Inhalt der Margit-Auer-Geschichte: Die Wintersteinschule ist auf den ersten Blick eine normale Schule. Doch dann bekommt Ida, die neu in der Stadt ist und sich noch fremd fühlt, ein Tier an ihre Seite gestellt, den schlauen Fuchs Rabbat. Er kann sogar sprechen! Auch andere Kinder gewinnen mit ihrem magischen Tier an Selbstvertrauen. Für die Klasse von Miss Cornfield ändert sich damit alles, es wird abenteuerlich ... Auch das Bühnenbild wurde von Vereinsmitgliedern der Freilichtspiele gestaltet. Das Stück spielt teils in einem Klassenzimmer, teils vor der Schule – der Wechsel im Bühnenbild wird durch den Einsatz der Drehbühne ermöglicht.

„Die Schule der magischen Tiere“ – Premiere: Samstag, 30. Mai, 16 Uhr (bei Redaktionsschluss gab es noch wenige Karten), Freilichtspiele Katzweiler, In der Eselsdelle (Navi: Lautertalhalle, Schafmühle); die nächsten Termine: Sonntag, 7. und 14. Juni, jeweils 16 Uhr; letzte Vorstellung am 30.8.; Infos: reservix.de, www.freilichtspiele-katzweiler.de

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