Ab 1. Mai Die Goldenen Zwanziger im Kultursommer

Ob Kostüm-Motto oder Film: Die „Goldenen 20er“ inspirieren bis heute.
Ob Kostüm-Motto oder Film: Die »Goldenen 20er« inspirieren bis heute.

Der Kultursommer Rheinland-Pfalz feiert die „Goldenen 20er“. Die Eröffnungsfeier lockt im Mai nach Kaiserslautern. Und zum Pre-Opening kommt das Moka Efti Orchestra.

Der Kultursommer Rheinland-Pfalz versammelt unter seinem Namen auch 2026 eine lange Reihe von Veranstaltungen – vom Volkshochschulkurs übers Straßentheater bis hin zum Musikfestival. Zur Eröffnungsfeier Anfang Mai lädt Kaiserslautern ein, das auch mit seinem Jubiläum „750 Jahre Stadtrechte“ wirbt.

Als „Kulturfest für alle“ ist die Eröffnungsfeier von Seiten des Landes gedacht. Das Programm startet aber bereits am Freitag, 1. Mai, mit einem (eintrittspflichtigen) Pre-Opening, genauer gesagt mit dem Konzertabend in der Kammgarn Kaiserslautern mit dem Moka Efti Orchestra (20 Uhr), anschließend spielt die Gruppe Nubiyan Twist (22 Uhr). Die Swing-Bigband Moka Efti Orchestra mit ihrem Sound der 1920er Jahre ist vielen Fernsehzuschauern durch die Erfolgsserie „Babylon Berlin“ bekannt. Die britische Formation Nubiyan Twist reichert ihren modernen Mix aus Jazz, Afrobeat und Hip-Hop mit Bezügen zur Musik der 1920er Jahre an – Karten und Infos gibt es unter www.kammgarn.de beziehungsweise reservix.de.

Am Samstag, 2. Mai, zieht es die Kultur dann hinein die Barbarossastadt, zum Eröffnungsfest bei freiem Eintritt, mit Angeboten von Foto-Installationen über Theater, Artistik und Musik bis zum abendlichen Open-Air-Kino. Was alles erlebt werden kann, soll Anfang April veröffentlicht werden. Der Vorverkauf für die eintrittspflichtigen Veranstaltungen der Kultursommer-Eröffnung läuft hingegen schon. Neben dem Kammgarn-Konzert zählen hierzu auch der Auftritt des Kareol Tanzorchesters (Sa 2.5., 19 Uhr) in der Fruchthalle (kaiserslautern.de/fruchthalle) sowie das Konzert der Liedermacherin Dota mit Band (Sa 2.5., 20 Uhr, Dota singt Kaléko, Info: pfalztheater.de).

Das Programm des Kultursommers läuft bis Ende Oktober, gefördert werden nach Angaben des Landes mehr als 250 Kulturprojekte. In Koblenz ist schon die Ausstellung „Koblenz wird modern. Die neue Kunst der 1920er Jahre“ zu sehen (bis 6.9., Info: mittelrhein-museum.de

Alle Infos zum Kultursommer: www. kultursommer.de

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