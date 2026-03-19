Wenn die Frühjahrsmess den Berliner Platz übernimmt, beginnt die Volksfest-Saison in der Metropolregion. Fahrspaß, Streetfood und Spielbuden sorgen für Kurzweil.

Gerade wurde noch aufgebaut, die Fahrgeschäfte eingewiesen. Der Kitzel der Höhenflüge macht sich schon allein bei der Vorstellung sachte im Bauch bemerkbar. Im Kettenkarussell „Skywing“ werden die Gäste etwa 40 Meter über dem Berliner Platz schweben. Sechs Fahrgeschäfte sorgen auf der Frühjahrsmess für vergnügliche und rasante Rundfahrten wenn Ludwigshafen vom 19. bis 29. März zum Volksfestvergnügen lädt – mit einem bunten Angebot an geselligem Freizeitspaß.

Kulinarisch reicht die Palette vom klassischen Imbiss mit Pommes über frisch gebrannte Mandeln, Crêpes, Churros, Langos und Schokofrüchte bis hin zur Waffelwerkstatt, Pasta aus dem Käselaib, Eisvariationen und Slush-Eis. Satt wird man auf jeden Fall. Für Kick und Kurzweil dazwischen sorgen ein großes Jumping-Trampolin, Wurf- und Schießbuden, Verlosungen und für einen Schuss Nostalgie das Entenangeln. Kinder dürfen sich auf eine liebevolle „Orientreise“ und ein fröhliches Kinderkarussell freuen, besonders am Familientag am Do 26.3. mit reduzierten Preisen.

Großes Feuerwerk am 28. März

Am Sa 28.3. taucht ein großes Feuerwerk um 21 Uhr den Nachthimmel in glänzende Farben. Auch 2026 verspricht die Frühjahrsmess wieder ein Fest voller Abwechslung, Freude und Geselligkeit – und den perfekten Anlass, den Frühling gemeinsam mit Familie und Freunden willkommen zu heißen.

„Frühjahrsmess“ – 19.-29. März, Ludwigshafen, Berliner Platz, Mo-Fr 12-22 Uhr (Fahrspaß ab 13 Uhr); Familientag: Do 26.3.; Feuerwerk: Sa 28.3., 21 Uhr; Info: lukom.com

