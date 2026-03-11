Nachhaltige Produkte aus dem grenzübergreifenden Biosphärenreservat genießen, kaufen und verkosten: Die deutsch-französischen Bauernmärkte starten am 22. März.

Sie haben nicht nur ein grenzübergreifendes Sortiment, sondern strahlen auch weithin als Besuchermagnet aus: Bauernmärkte mit Qualitätsprodukten aus dem Unesco-Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen.

„Frische Käseprodukte mit original französischem Baguette genießen, in das Marktgeschehen mit seinen vielfältigen Düften eintauchen oder einfach das Savoir vivre in einem gemütlichen Ortskern bei einem Glas Wein pflegen. Dies alles und vieles andere mehr können die Besucherinnen und Besucher bei einem Einkaufsbummel über den stimmungsvollen deutsch französischen Biosphären-Bauernmarkt erleben“, heißt es dazu auf pfaelzerwald.de, dem Internet-Auftritt des Biosphärenreservats Pfälzerwald. Bei den Märkten präsentieren den Angaben zufolge 40 bis 70 Erzeugerinnen und Erzeuger aus Pfälzerwald und Nordvogesen ihre umweltschonend produzierten Waren wie Schinken, Wurst, Fleisch, Ziegenkäse, Saft, Biowein und Sekt, Marmelade und Honig, aber auch andere Produkte aus der Region.

Zugreifen: Auch Verkosten gehört zum Marktbummel dazu. | Foto: Eva Hartmann/Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen

„Wir haben viele engagierte Partner, mit denen wir unsere Projekte umsetzen. Da gibt es unsere zertifizierten Partnerbetriebe, ein Netzwerk aus rund 70 Betrieben verschiedenster Branchen, die sich vor allem hinsichtlich Nachhaltigkeit und Qualität sowie Regionalität der Produkte und Dienstleistungen auszeichnen“, informiert Franziska Keller von der Geschäftsstelle des Biosphärenreservats in Lambrecht.

Biosphärenreservate stehen unter besonderen Schutz und haben laut unesco.de unter anderem folgende Aufgaben und dienen unter anderem der Förderung ökologisch verträglicher Land- und Forstwirtschaft, der Wieder- oder Neueinführung von alten Haustierrassen und der Unterstützung der regionalen Vermarktung von nachhaltig erzeugten Produkten durch Partnernetzwerke und entsprechender regionaler Wirtschaftskreisläufe sowie der Stärkung von nachhaltigem Tourismus.

Zu diesen Aufgabenschwerpunkten passt die Organisation der Bauernmärkte bestens, die regionale, nachhaltige Erzeuger unterstützen und damit einen Beitrag zum Klima-, Umwelt- und Landschaftsschutz leisten.

Die Termine im Überblick

In diesem Jahr sind Biosphären-Bauernmärkte an folgenden Terminen geplant: 22. März, 11-18 Uhr, in Kaiserslautern (mit verkaufsoffenem Sonntag), 3. Mai in Neustadt (mit verkaufsoffenem Sonntag), 7. Juni in Mattstall bei Lembach in Frankreich, 21. Juni in Herxheim bei Landau (mit verkaufsoffenem Sonntag), 6. September in Grünstadt (mit verkaufsoffenem Sonntag) und 18. Oktober in Kirrweiler .

Für die Initiatoren steht fest: „Die deutsch-französischen Biosphären-Bauernmärkte stellen eine Erfolgsgeschichte nicht nur für die deutsch-französische Zusammenarbeit, sondern auch für die Vermarktung regionaler und nachhaltiger Produkte im Biosphärenreservat dar.“

Aussteller-Auswahl der Deutsch-Französischen Bauernmärkte

Harry Schmeiser vom Biosphärenreservat Pfälzerwald mit Sitz in Lambrecht zeichnet verantwortlich für die Organisation der grenzübergreifenden Märkte. Er hat eine Auswahl an Beschickern zusammengestellt. „Sie alle bieten besonderen Genuss, Qualität und Regionalität. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Anbieter und Produkte“, sagt er.

Wein, Sekt, Fruchtsäfte, Cocktails, Heißgetränke (je nach Wetterlage): Bio-Weingut Schneider-Beiwinkel, Edenkoben, www.schneider-beiwinkel.net,

Tel. 06323 7769

Honig und weitere Imkereiprodukte: Bio-Imker Axel Heinz, Neustadt, Tel. 06321 9528700, info@imker-axel-heinz.de

Lammfleisch-, Lammwurstprodukte, Wolldünger, Süßkartoffeln, Rapsöl, Traubensaft, Lamm-Bratwurst vom Grill: Schafzucht Bühner, Kandel, Tel. 0151 50207616, info@schafzucht-buehner.de

Ziegenkäse: Ferme du Steinbach, Obersteinbach (Frankreich), Tel. 03880 95742, facture.fermedusteinbach@gmail.com

Ziegenkäse, Fruchtaufstriche, Honig, Bienenwachskerzen, Apfelsaft, Liköre, Schnäpse: Häuselhof Jankowitsch, Wilgartswiesen-Hofstätten, www.haueselhof.de, info@hauselhof.de

Schafprodukte, Wolldüngepellets: Arche-Hof am Rosenberg, Waldfischbach-Burgalben, landschaftspflege-brillenschafe@gmx.de

Produkte aus Schafswolle, Lammfellprodukte, Pflegemittel, Heu, Apfelsaft, Eier, Lammwurst und Schinken: Schafshof, Schwanheim, Tel. 06392 3192, kontakt@schafshof-ruppert.de

Streuobstsäfte, Cider, Secco, alkoholfreier Secco, Streuobstbrände und Ausschank: Jannis Burk & Moritz Weigel Streuobstprodukte, Rülzheim, 0151 50275906, info@purzelbaum-cider.de

Pilze, Pilzprodukte, Pilzpfanne: Pilzfarm Bärenbrunnermühle, Schindhard, Tel. 06391 409860, info@pilzfarm-baerenbrunnermuehle.de