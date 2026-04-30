Familienabenteuer „Der Wunderweltenbaum“
Der Wald ist tabu für Menschenkinder. Das geht natürlich nicht lange gut. Und so beginnt ein wunderbar magisches Abenteuer, an dessen Anfang die Geschwister Beth (Delilah Bennett-Cardy), Fran (Billie Gadson) und Joe (Phoenix Laroche) gegen ihren Willen mit ihren Eltern (Claire Foy, Andrew Garfield) aufs Land ziehen – in eine alte Scheune, ohne Internet.
In dem verbotenen magischen Wald entdecken die Kinder einen Baum, der bis in die Wolken reicht: ein „Wunderweltenbaum“ mit ganz seltsamen Wesen, die die Kids in fantastische Welten entführen. Sie erleben dort märchenhafte Abenteuer mit Fee Seidenhaar, Frau Wasch, dem Pfannenmann und Mondgesicht – bis sie auf einer Reise in der düsteren Welt der gefürchteten Schuldirektorin Frau Klaps notlanden müssen. Wird ihnen die Flucht aus ihren Fängen gelingen? Jetzt kann nur noch ein Wunder helfen – oder zumindest wenn fest sie daran glauben.
„Der Wunderweltenbaum“ – GB 2026, 110 Minuten, Regie: Ben Gregor, mit Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan, FSK: Der Film ist also ohne Altersbeschränkung freigegeben. Dennoch dürfen Kinder unter 6 Jahren laut FSK den Film nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person sehen