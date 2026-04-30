Die Geschwister Beth, Fran und Joe haben null Bock mit ihren Eltern aufs Land zu ziehen. Doch dann entdecken sie einen geheimnisvollen Wald mit seltsamen Wesen ...

Der Wald ist tabu für Menschenkinder. Das geht natürlich nicht lange gut. Und so beginnt ein wunderbar magisches Abenteuer, an dessen Anfang die Geschwister Beth (Delilah Bennett-Cardy), Fran (Billie Gadson) und Joe (Phoenix Laroche) gegen ihren Willen mit ihren Eltern (Claire Foy, Andrew Garfield) aufs Land ziehen – in eine alte Scheune, ohne Internet.

In dem verbotenen magischen Wald entdecken die Kinder einen Baum, der bis in die Wolken reicht: ein „Wunderweltenbaum“ mit ganz seltsamen Wesen, die die Kids in fantastische Welten entführen. Sie erleben dort märchenhafte Abenteuer mit Fee Seidenhaar, Frau Wasch, dem Pfannenmann und Mondgesicht – bis sie auf einer Reise in der düsteren Welt der gefürchteten Schuldirektorin Frau Klaps notlanden müssen. Wird ihnen die Flucht aus ihren Fängen gelingen? Jetzt kann nur noch ein Wunder helfen – oder zumindest wenn fest sie daran glauben.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

„Der Wunderweltenbaum“ – GB 2026, 110 Minuten, Regie: Ben Gregor, mit Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan, FSK: Der Film ist also ohne Altersbeschränkung freigegeben. Dennoch dürfen Kinder unter 6 Jahren laut FSK den Film nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person sehen

