Nach 20 Jahren kehren Miranda, Andy und Emily zurück – mit Stil, alten Rivalitäten und neuen Intrigen in der Modewelt.

Lange erwartet, jetzt zurück: High Fashion, scharfe Dialoge und eine Ikone kehren zurück: Mit „Der Teufel trägt Prada 2“ bekommt der Kultfilm ein neues Kapitel. In vielen Kinos läuft die Fortsetzung als Vorpremiere – etwa bei „Kino Vino“ in der Filmwelt Grünstadt (Mi 29.4., ab 18 Uhr, Film ab 20 Uhr).

Im Zentrum steht die gleichsam gefürchtete wie faszinierende Modechefin Miranda (Meryl Streep). Die Geschichte knüpft an die Welt des Magazins Runway an und zeigt, wie sich Macht, Medien und Mode in einer digitalen Gegenwart verschieben. Rivalitäten bleiben, neue Abhängigkeiten entstehen – und auch große persönliche Entscheidungen stehen in der stylischen Geschichte an. Anne Hathaway und Emily Blunt sind auch wieder dabei.

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„Der Teufel trägt Prada 2“ – USA 2026, 119 Minuten, Regie: David Frankel, mit Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, FSK: ab 12

