Der 4,6 Kilometer lange „Scheeseweg“ im Landkreis Kusel führt durch Natur und landwirtschaftlich geprägte Landschaft und bietet allerhand interessante Informationen.

Barrierefrei ist die Tour obendrein: Der Name leitet sich vom pfälzischen Wort „Schees“ – Kinderwagen – ab, was auf die familienfreundliche Gestaltung des Rundwegs verweist.

An dieser Stelle finden Sie einen Post von Instagram. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Erst im Mai wurde der „Scheeseweg“ feierlich eingeweiht und ist bestens markiert: Ein orangefarbenes Schild mit einem stilisierten Kinderwagen und der Beschriftung „Scheeseweg“ weisen die Richtung. Vom Dorfgemeinschaftshaus in der Ortsmitte aus geht es – vorbei an Maisfeldern – auf einem asphaltierten Feldweg zunächst bergauf. Obwohl der „Scheeseweg“ als familienfreundlich gekennzeichnet ist, sollten Besucher den Anstieg zu Beginn der Tour nicht unterschätzen.

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Outdooractive Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ein wenig Kondition ist schon nötig, um diesen komfortabel zu bewältigen. Bei Nässe kann es außerdem rutschig oder matschig werden. Ist der Anstieg, der sich über knapp 1,5 Kilometer bei rund 100 Höhenmetern erstreckt, aber erst einmal bewältigt, gibt es direkt eine Belohnung: Weite Ausblicke über das Ohmbach- und Glantal laden bei einer von zahlreichen Sitzgelegenheiten zum Verschnaufen ein.

Durch idyllische Wiesen

Nun geht es in Richtung Wald. Am Waldrand angekommen, zweigt die Tour rechter Hand bei einer Weggabelung auf einen Schotterweg ab. Dieser führt als Landwirtschaftsweg auf einer Strecke von circa einem Kilometer weiter geradeaus. Danach geht es langsam wieder bergab und auf geteertem und später gepflastertem Boden über Hartlochweg und Kirschengrund wieder zurück in den Ort.

Führt sicher durch die Runde: Scheeseweg-Markierung Foto: awj

Die letzte Etappe verläuft vorbei an saftigen Wiesen, durch die sich idyllisch der Ohmbach schlängelt. Hier ist die Strecke flach und ruhig, der perfekte Ausklang der etwas mehr als einstündigen Wanderung, die im Dorfzentrum endet. Nur wenige Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist mit dem Dorfgemeinschaftshaus der Ausgangspunkt der Runde erreicht.

Hochstand: Auch durch Wald führt der »Scheeseweg«. Foto: Jasmin Awan

Wer entlang des „Scheesewegs“ die Augen offen hält, kann am Wegesrand immer mal wieder einen hölzernen Waldbewohner erspähen. Ob Fuchs, Hase, Eule oder Wildschwein – sie alle haben ihren Platz in Form einer Holzskulptur an verschiedenen Wegpunkten gefunden.

Der Ohmbach schlängelt sich entlang des Wegs. Fotos: Jasmin Awan

Doch damit nicht genug: Wer beim „Scheeseweg“ gerne noch etwas dazulernen möchte, dem vermitteln zahlreiche Infotafeln Wissen zum „Lebensraum Wiese“ und dem regionalen Lebensmittel- und Getreideanbau. Auch bereits erwachsene Entdeckerinnen und Entdecker können da noch einiges dazulernen. Familien dürfen sich zum Ende der Tour zudem auf einen Höhepunkt freuen: einen Abenteuerspielplatz mit vielen Spielgeräten und einem künstlich angelegten Bachlauf. Während die Kinder spielen, können die Erwachsenen an diesem liebevoll angelegten Ort die Natur genießen.

Abwechslungsreiche Tour

Fazit: Der „Scheeseweg“ bietet auf einer Wegstrecke von 4,6 Kilometern Natur, Spaß und lehrreiche Informationen inmitten der idyllischen Natur des Oberen Glantals. Eine bunte Mischung aus leichten und etwas anspruchsvolleren Wegpassagen verleiht der Tour Abwechslung und Vielfalt.

Auch Schnitzkunst ist zu bestaunen. Foto: awj

Der barrierefreie Wanderweg ist mit dem Auto, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die Buslinie 280 verbindet die Bahnhöfe Kusel und Homburg mit Herschweiler-Pettersheim. Die Busse halten direkt in der Ortsmitte an der Haltestelle „Dorfplatz“, nur wenige Meter vom Dorfgemeinschaftshaus, dem Startpunkt der Tour, entfernt.

Unterwegs finden sich Sitzmöglichkeiten mit schönen Ausblicken. Foto: awj

Scheeseweg, Herschweiler-Pettersheim, Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 4,6 Kilometer, barrierefrei, Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus »Zum Hirschen«, Hauptstraße 129, 06384 279, gasthaus-zumhirschen.eu, Simones Café Bistro, Hauptstr. 53, 06384 5140463.

Infos: www.vgog.de