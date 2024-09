Zwei Jahrzehnte lang war Hans Thoma, der nach der Wende ins 20. Jahrhundert als „Lieblingsmaler des deutschen Volkes“ galt und heute seiner Gesinnung wegen kritisch gesehen wird, Direktor der Kunsthalle Karlsruhe. Das Haus widmet nun anlässlich des 100. Todestages von Hans Thoma seinem früheren Leiter und seinem Wirken eine Ausstellung.

Dabei soll es, wie die Kunsthalle mitteilt, nicht um eine Retrospektive seines Lebenswerks gehen, „sondern um eine neue Sicht auf den Künstler und Direktor Thoma, dessen politische Ambivalenz in jüngster Zeit folgenreich diskutiert wurde“. Neben Thomas deutschnationaler Gesinnung ging es da auch um antisemitische Äußerungen in Briefen, die unlängst bekannt geworden sind und letztlich zur Umbenennung eines hochkarätigen baden-württembergischen Kunstpreises, der zuvor Thomas Namen trug, beigetragen haben.

1839 in Bernau geboren, wuchs Hans Thoma in kleinen Verhältnissen auf und bildete sich zunächst autodidaktisch, bevor er an der Großherzoglichen Kunstschule in Karlsruhe aufgenommen wurde. Mit Arnold Böcklin befreundet, teilte er zeitweise seinen symbolistisch aufgeladenen Realismus, ist aber auch bekannt für seine Landschaften und Porträts. 1899, als Thoma vom badischen Großherzog zum Direktor der Großherzoglichen Kunsthalle in Karlsruhe ernannt worden war, genoss er bereits überregionale Bekanntheit und Anerkennung. Bis 1919 wirkte er als Museumsdirektor und wird bis heute mit dem Haus verbunden.

Die Studioausstellung „Hans Thoma. Ein Maler als Museumsdirektor“ geht laut Ankündigung der Kunsthalle der Frage nach, wie Hans Thoma als Direktor agierte: Welche Erwerbungen tätigte er in seiner Amtszeit? Welches Kunstverständnis leitete ihn? Wie eigenständig konnte er Entscheidungen treffen?

Gezeigt wird in der Präsentation eine Auswahl repräsentativer Ankäufe der Kunsthalle, darunter bedeutende Werke der Sammlung aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, unter anderem von Franz Xaver Winterhalter, Anselm Feuerbach, Wilhelm Leibl und Wilhelm Trübner. Zu sehen sind beispielsweise Feuerbachs bekanntes Bildnis der Nanna Risi (1861), aber auch interessante Depotwerke wie etwa Charles Cottets „Trauer“ (1892). Innerhalb dieser Sammlungspräsentation wird zudem dem eigenen künstlerischen Schaffen Hans Thomas ein Schwerpunkt gewidmet.

»Hans Thoma – ein Maler als Museumsdirektor«, Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, z.Zt. im ZKM, Lorenzstraße 19, 14.9.-2.2.2025; Öffnungszeiten: Mi-Fr 10-18, Sa-So 11-18 Uhr