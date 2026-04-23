Ryan Adams galt als Indie-Darling, dann brachten schwere Vorwürfe seine Karriere ins Stocken. Jetzt wagt er einen Neuanfang - und kommt 2026 nach Heidelberg.

Der genaue Moment, an dem die Karriere von Ryan Adams den Bach runterging, kann genau datiert werden. Es war der 13. Februar 2019. An diesem Tag veröffentlichte die altehrwürdige „ New York Times“ einen Artikel, in dem sieben Frauen dem amerikanischen Singer-Songwriter heftige Vorwürfe machten, darunter namhafte Kolleginnen wie Mandy Moore (Adams’ Exfrau) und Phoebe Bridgers. Die Bandbreite der Vorwürfe reichte von emotionalem Missbrauch bis hin zu sexuellem Fehlverhalten. So soll er etwa im Gegenzug für die Unterstützung bei der Musikkarriere von Frauen Sex verlangt haben.

Schwere Vorwürfe

Adams bestritt die Vorwürfe zunächst, sah sich einer Schmutzkampagne ausgesetzt, drohte mit rechtlichen Schritten. Im Juli 2020 veröffentlichte er dann aber in der „Daily Mail“ eine Stellungnahme. Eine Entschuldigung. „Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie schlecht ich mich fühle, weil ich im Laufe meines Lebens und meiner Karriere Menschen schlecht behandelt habe. Ich kann nur sagen, dass es mir leidtut“, so Adams, der sich aber gewiss sei, dass seine Entschuldigung von jenen, die er verletzt habe, nicht angenommen werden würde. Und dass ihn auch eine Entschuldigung nicht vom Haken ließe, dass es kein Zurück gebe und ihm diese Sache wohl ewig nachhängen werde. Er arbeite daran, trocken zu werden, diesmal mit professioneller Hilfe, wolle die Menschen nicht mit Geschichten über seine Dämonen langweilen. Er wolle aber ein besserer Mann, Freund und Partner werden.

Konkret auf die Vorwürfe ging Adams nicht ein. Dafür „verriet“ er der Leserschaft aber, dass er an neuen Songs gearbeitet habe, in denen er seine Seele offenlegte. „Genug, um ein halbes Dutzend Alben zu füllen.“ Nun ja. Eine Entschuldigung mit dem Verweis auf neues Material zu verbinden – das ist wohl Geschmackssache.

Neue Musik hat Adams nach 2019 tatsächlich in Hülle und Fülle veröffentlicht. Teilweise sogar mehrere Alben in einem Jahr. Man könnte das produktiv nennen, oder aber: konfus. Gemeinsam haben die neuen Platten, dass sie unter „ferner liefen“ einzuordnen sind. Kein Vergleich zu den Goldenen Jahren des einstigen Indie-Darlings, dem lange Zeit alles zu gelingen schien. Der mit namhaften Kollegen wie Willie Nelson, Norah Jones, Emmylou Harris oder Johnny Depp kollaborierte. Der mehrfach für einen Grammy nominiert war. Und der mal ein Cover von Oasis’ „Wonderwall“ veröffentlichte, über das das notorisch nörgelnde Oasis-Mastermind Noel Gallagher, dem der Song aus der Feder floss, urteilte: „Ich hab’ den Song nie so recht verstanden. Erst als ich mal Ryan Adams ein Cover davon spielen sah.“ Horror-Altmeister Stephen King war in den Nuller Jahren bekennender Adams-Fan. 2007 sagte er: „Ich würde nicht sagen, dass Adams der beste nordamerikanische Singer-Songwriter seit Neil Young ist. Aber ich würde auch nicht behaupten, dass er es nicht ist.“

Im Oktober schlägt Adams nun in Deutschland auf, ein Konzert ist dabei für den 22. Oktober in der Heidelberger Stadthalle angesetzt. Präsentiert wird das Konzert vom Karlstorbahnhof. Ob es da keine Bedenken gab? „Wir haben uns im Vorfeld natürlich mit den Vorwürfen beschäftigt“, schreibt die Pressestelle der Location auf Anfrage. Ryan Adams habe nach der anfänglichen Zurückweisung der Vorwürfe, 2020 in einem offenen Brief eine umfassende Entschuldigung veröffentlicht. Dabei habe er Fehlverhalten nicht nur zugegeben und sich für den entstandenen Schmerz entschuldigt, sondern auch seine eigene Verantwortung betont, dafür Sorge zu tragen, dass sich derartiges Verhalten in Zukunft nicht wiederhole. „Auf Basis dieses offenen und selbstkritischen Umgangs und vor dem Hintergrund, dass in den seitdem vergangenen fünfeinhalb Jahren keine weiteren Vorwürfe gegen ihn bekannt geworden sind, haben wir uns entschieden, das Konzert zu präsentieren“, so die Sprecherin des Karlstorbahnhofs.

Ein Konzert, das eine Frage aufwirft, die man sich in den letzten Jahren immer wieder stellen muss. Kann man sich guten Gewissens einen Auftritt eines Künstlers anschauen, gegen den schwere Vorwürfe im Raum stehen? Müssen diese erst juristisch bewiesen werden? Muss vielleicht sogar eine Strafe verbüßt worden sein? Und dann? Alles wieder auf Null?

Die Frage nach der Moral

Fakt ist: Gegen Adams wurde zwar ermittelt, vor Gericht stand er nie. Die moralische Frage zum Umgang mit ihm muss am Ende jeder für sich selbst beantworten. Als Adams 2022 auf die Bühne zurückkehrte, hat er übrigens die Carnegie Hall in New York gebucht – und binnen weniger Stunden ausverkauft.

Info

Ryan Adams: »Solo Europe 2026«-Tour – Do 22.10, 20 Uhr, Heidelberg, Konzerthaus Stadthalle, Tickets unter www.eventim.de