Buddy-Roadmovie „Der Frosch und das Wasser“ – Film von Thomas Stuber
Leichtfüßig und mit dem Gespür fürs Schräge erzählt Thomas Stuber in seinem Film „Der Frosch und das Wasser“ von zwei einsamen Außenseitern, die durch ihre unerwartete Freundschaft neuen Halt im Leben finden.
Stefan Busch, genannt Buschi, ein junger Mann mit Down-Syndrom, lebt in einer betreuten Wohngemeinschaft. Er spricht nicht mit seinem Umfeld und lebt in seiner eigenen Welt. Doch während eines Ausflugs nimmt sein Leben eine schicksalhafte Wendung: Ohne zu zögern, schließt er sich einer japanischen Reisegruppe an und begegnet auf diesem ungewöhnlichen Roadtrip Hideo Kitamura, einem von Trauer gezeichnetem Mann. Quasi ohne Worte entwickelt sich zwischen den beiden eine zarte Freundschaft, und Buschi beginnt zu sprechen ... Ein Film voll leisem Humor, Poesie und berührenden Momenten, so erste Kritiken.
„Der Frosch und das Wasser“ – D, J, CH 2025, 113 Minuten, Regie: Thomas Stuber, mit Aladdin Detlefsen, Kanji Tsuda, Bettina Stucky, FSK: ab 6 Jahren