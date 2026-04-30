Für Abenteuer ist in Stefan Buschs Alltag in einer betreuten Wohngemeinschaft kein Platz. Doch während eines Gruppenausflugs nimmt sein Leben eine schicksalhafte Wendung ...

Leichtfüßig und mit dem Gespür fürs Schräge erzählt Thomas Stuber in seinem Film „Der Frosch und das Wasser“ von zwei einsamen Außenseitern, die durch ihre unerwartete Freundschaft neuen Halt im Leben finden.

Stefan Busch, genannt Buschi, ein junger Mann mit Down-Syndrom, lebt in einer betreuten Wohngemeinschaft. Er spricht nicht mit seinem Umfeld und lebt in seiner eigenen Welt. Doch während eines Ausflugs nimmt sein Leben eine schicksalhafte Wendung: Ohne zu zögern, schließt er sich einer japanischen Reisegruppe an und begegnet auf diesem ungewöhnlichen Roadtrip Hideo Kitamura, einem von Trauer gezeichnetem Mann. Quasi ohne Worte entwickelt sich zwischen den beiden eine zarte Freundschaft, und Buschi beginnt zu sprechen ... Ein Film voll leisem Humor, Poesie und berührenden Momenten, so erste Kritiken.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

„Der Frosch und das Wasser“ – D, J, CH 2025, 113 Minuten, Regie: Thomas Stuber, mit Aladdin Detlefsen, Kanji Tsuda, Bettina Stucky, FSK: ab 6 Jahren

