Fünf Bands an vier Stationen im Rebenmeer und das Motto „Hab’ Musik im Ohr und Sonne im Glas“, das sind die Zutaten der 17. Deidesheimer Jazzwanderung. Zu feinen Deidesheimer Weinen wird auch mancher Leckerbissen gereicht.

Start ist am Do 3.10. zwischen 10 und 13 Uhr beim Winzerverein Deidesheim, wo noch Tickets erhältlich sind, die gegen Teilnahme-Bändchen, Weinglas und Wanderkarte eingetauscht werden. Nur mit Bändchen gibt es an den Jazzstationen Speisen und Getränke, darunter Deidesheimer Weine. Die passende Musik steuern Sandra & Friends, Martinis Carte Blanche, Huub Dutch Duo, Blues-Harp Star Albert Koch nebst Trio sowie Skotty bei, der Eismann mit Trompete, der auch Eis aus seinen Satteltaschen zaubert. Alle Bands kommen ab 16 Uhr zur Station vier und jammen dort bis zum gemeinsamen Finale gegen 18 Uhr. Tickets und Informationen: www.palatiajazz.de (bis 16 Jahre Eintritt in Begleitung Erwachsener frei, Registrierung an Station eins). Für Rollstuhlfahrer ist die Strecke nach Veranstalterangaben nicht geeignet.