Chawwerusch macht den Wald zum Thema eines Theaterspaziergangs. „Das grüne Herz“ schlägt ab 20. Juni im Forst bei Offenbach an der Queich. Impressionen einer Probe.

Was reden die da? Latein? „Vivat arbor, aqua terra silva“, skandieren drei seltsame Gestalten. Ihre Köpfe bestehen aus geflochtenen Körben, von oben bis unten sind sie mit Gardinen und anderen Tüchern behängt. Ich bin nicht der Einzige, der sich über die fremdsprachigen Geschöpfe wundert. Auch vier menschlicher anmutende Gesellinnen und Gesellen, bis eben mit pantomimischem Wasserholen beschäftigt, beäugen die Vorhang-Riesen argwöhnisch. Allerdings sprechen die irritierten Wasserträger ihrerseits einen reichlich antiquierten Slang. Klingt wie Mittelhochdeutsch.

Dass ich an diesem Maitag im südpfälzischen Herxheim in eine Probe zum neuen Sommerstück des Chawwerusch-Theaters platze, war geplant. Dass ich dadurch eine Zeitreise antrete – damit hatte ich nicht gerechnet. Wo bin ich gelandet? In mythischer Vorzeit?

Faune und »Fridays for Future«

Alles klärt sich, als Regisseurin Susanne Schmelcher die Szene von Anfang an wiederholen lässt. Bei den drei vermummten, lateinisch bramarbasierenden Wesen handelt es sich um Faune. Sie haben ihren Wohnbaum verloren und sind deshalb ausgezogen, einen neuen Setzling zu pflanzen. Dabei geraten sie ins Revier der altdeutsch schwätzenden Zwerge. Auch deren Esche kränkelt. „Arbor magna habet Filz – der große Baum hat einen Pilz“, diagnostiziert einer der Faune. Unschwer erkennt man ihn an der Stimme: Unter dem Kostüm steckt Chawwerusch-Schauspielerin Felix S. Felix. Selbst einer der Zwerge ist bereits vom Pilz befallen. Doch während die sagenhaften Migranten aus dem Mittelmeerraum das Zwergenohr kurieren können, ist die Esche selbst bereits verloren. „Der Baum verendet, aber der Wald stirbet nit“, übersetzt der geheilte Zwerg das lateinische Kauderwelsch der Faune.

Bei der Probe: Zwerge, Faune und Susanne Schmelcher (Mitte). | | Foto: kai

Diese zumindest halbwegs tröstliche Kunde im Ohr, geht’s für mich schon weiter, hinüber ins katholische Pfarrheim, wo eine andere Szene geprobt wird. Und wieder ein Zeitsprung – zurück in die Gegenwart der „Klima-Kleber“ und des Hambacher Forsts!

Zwei Generationen von Umwelt-Aktivisten liegen im Clinch. Margarethe, gespielt von Monika Kleebauer, war schon dabei, als in den 80er-Jahren gegen Atomenergie und die Startbahn West demonstriert wurde. Für die jungen Protestler von „ Fridays for Future“ und der Letzten Generation, die ihre Aktionen über Tik-Tok und Instagram publik machen, hat sie nur zynische Kommentare übrig. Und für inkonsequente Klimaschützer wie Paul (Jens Wolf), der zwischen zwei Demos mal schnell zum New York Marathon fliegt, nur Verachtung. „Ich habe mit 15 demonstriert, jeden Freitag! Ich habe den Hambi verteidigt“, wehrt sich die junge Baumbesetzerin Lena (Loreen Wünschel) trotzig gegen Margarethes Kritik. Aber genügt das, um sich solidarisch gegen das anrollende Abholzkommando zu stellen?

Mit Räubern zum Waldbaden

„Das grüne Herz“ ist ein Stationentheater, das Chawwerusch für die Kulturtage der Südlichen Weinstraße und in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Haardt entwickelt. Gespielt wird es an den Wochenenden von 20. Juni bis 11. Juli im Offenbacher Wald, der an die Queichtalwiesen grenzt und relativ eben ist. Bei diesem „Theaterspaziergang zwischen Bäumen und Träumen“, so der Untertitel, legt der Zuschauer eine Strecke von zwei Kilometern zurück. Auf einen kreisförmig angelegten Parcours verteilen sich sechs Spielstationen, dazu kommen Prolog und Epilog am Startpunkt.

Schon das Volkslied wusste: Im Wald, da sind die Räuber. Das gilt auch für »Das grüne Herz«. | Foto: ams/oho

Zwei Szenen haben wir bereits kennengelernt. Beide betrachten den Wald in Zeiten des Klimawandels – die eine unter mythologischen, die andere unter aktuellen gesellschaftspolitischen Vorzeichen. Doch welche Stationen wird es noch geben?

„Eine Szene beschäftigt sich mit dem deutschen Wald als symbolisch aufgeladenem Assoziationsraum, der nicht nur gute Mythen hervorgebracht hat“, deutet Susanne Schmelcher an, die „Das grüne Herz“ zusammen mit Danilo Fioriti inszeniert. Eine andere Station sei dagegen interaktiv angelegt; in ihr gehe es darum, den Wald mit allen Sinnen wahrzunehmen. An einer weiteren Stelle spielt „Das kalte Herz“. Wilhelm Hauffs Märchen, in dem der ehrgeizige, aber leider auch törichte junge Köhler Peter Munk einen üblen Deal mit dem Holländer-Michel abschließt, wird vom Schwarzwald in den Offenbacher Forst verlegt. Und dann sind im Wald bekanntlich auch die Räuber. Doch just über diese Szene wollen Schmelcher und Fioriti noch nichts verraten.

Böses Stängelbecherchen

Dafür plaudert das Regie-Duo umso bereitwilliger über die Hintergründe des Projekts. Die Idee, ein Stationentheater im Wald zu machen, sei schon seit längerem durch ihre Köpfe geschwirrt, erklärt Danilo Fioriti. Im Grunde sei „Das grüne Herz“ eine Weiterentwicklung der szenischen Garten-Performances, mit denen Felix S. Felix sommers durch grüne Oasen in der Region tourt. Fioriti und Felix, die gemeinsam den Text des Stücks verfasst haben, durchkämmten im Vorfeld wiederholt den Offenbacher Wald auf der Suche nach schönen und für Theaterinterventionen geeigneten Plätzen. „Bei der Begehung mit den Leuten vom Forstamt hat sich dann herausgestellt, dass ausgerechnet einige unserer Lieblingsplätze nicht in Frage kommen – wegen der Gefahr von Astbruch. Also mussten wir andere Stellen zum Spielen suchen“, berichtet der Theaterautor, der auch Regisseur und Schauspieler ist.

Theatertruppe auf Waldgang: vorneweg Danilo Fioriti, dahinter Monika Kleebauer, Stephan Wriecz, Miriam Grimm und Felix S. Felix. | | Foto: A. M. Sanchez/oho

Durch Hitzesommer und Trockenheit geschädigte Bäume und das damit verbundene Problem der Verkehrssicherung sind auch im Offenbacher Wald ein Thema. Und anders als die Zwerge und Faune gehört das Eschensterben der Eingangsszene nicht ins Reich der Mythologie: Sie ist bittere Realität. Seit etwa 20 Jahren breitet sich in Europa ein Pilz aus, das „Falsche Weiße Stängelbecherchen“. Klingt niedlich, aber die Nebenfruchtform dieses Schlauchpilzes – Chalara fraxinea – macht der Esche so langsam den Garaus.

Wegbegleiter und Land Art

Während die Spielszenen allgemein gehalten sind und teilweise sogar ins Märchenreich tendieren, erfährt das Publikum Konkretes über den Offenbacher Wald und den Zustand seiner Bäume zwischen den Stationen durch Wegbegleiter, die zum 20-köpfigen Ensemble der Produktion gehören. Ihnen kommt eine wichtige vermittelnde Funktion zu.

Im Sinne der Nachhaltigkeit spielt man tagsüber ohne künstliche Beleuchtung, auch Bühnenbilder soll es keine geben. Stattdessen setzt man auf markante Kostüme. Von der bizarren Aufmachung der Faune war schon die Rede. „Auch der Holländer-Michel im Hauff-Teil wird ein Hingucker“, ist sich Susanne Schmelcher sicher. Denn der diabolische Riese, dem die Menschen um Geldes willen ihr Herz verpfänden, ist bei Chawwerusch eine monumentale Figur, die von drei Spielern bewegt wird.

Blick in die Werkstatt: Kopf des Holländer-Michels, davor »Das kalte Herz« aus Stein. | Foto: kai

Für optische Reize sorgt außerdem Kunst am Wegesrand. Unter Anleitung von Sophie Casado haben Schülerinnen und Schüler der IGS Landau Land-Art-Objekte geschaffen, die in „Das grüne Herz“ integriert werden. Casado lässt sich in ihrem eigenen künstlerischen Schaffen stark durch Naturbetrachtung und Kunstformen der Natur inspirieren. Manche ihrer Papierobjekte scheinen zu keimen, ihre Bilder verwandeln die Vegetation etwa eines Bachufers in ein abstraktes Netzwerk aus Linien. Für die Land Art zum Stationentheater sei Casado unter anderem im Januar durch Landau gestreift, um die Spitzen ausrangierter Weihnachtsbäume zu kappen und einzusammeln, verrät Schauspielerin Monika Kleebauer.

»Das grüne Herz« wird kunstvoll: Auch Land Art kommt zum Einsatz. | | Foto: Augusto Madrigal Sanchez/oho

Dass sich „Das grüne Herz“ für die ganze Familie eigne, betonen die Macher ausdrücklich. Entsprechend bietet man eine spezielle Familienkarte an. Für 55 Euro können zwei Erwachsene und zwei Kinder oder Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren das Stationentheater besuchen. Alle unter acht Jahren dürfen kostenlos am Theaterspaziergang teilnehmen.

Auch der Abschluss nach dem szenischen Parcours ist familiär gedacht: Es gibt keinen Ausschank, dafür aber eine Picknickwiese an der Grillhütte. Während man dort das selbst Mitgebrachte verzehrt, erfährt man vielleicht von den Faunen, welchen klimawandeltauglichen Setzling sie in ihrer Szene so feierlich anpinkeln. Vivat arbor! Es lebe der Baum!

Ausgangspunkt an den Queichtalwiesen: der Weg in den Offenbacher Wald. | Foto: kai

Termine und Wegweiser

Das grüne Herz: Ein Theaterspaziergang zwischen Bäumen und Träumen – 20., 21., 27. und 28.6., 4., 5. und 11.7., Sa/So 11 und 15 Uhr, Wald bei Offenbach an der Queich, an der L542 Richtung Bornheim. Treffpunkt: Ende des Conrad-Rauh-Wegs, vor den Queichtalwiesen. Fahrradabstellplatz an der Grillhütte, Parkplatz für PKW: an der Turn- und Festhalle. Der Rundweg ist nicht völlig barrierefrei, aber mit geländetauglichem Kinderwagen machbar. Karten: www.chawwerusch.de