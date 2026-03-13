Rosa Blütenrausch, Mandelduft und Lebensfreude – Trubel gehört einfach dazu, wenn Gimmeldingen das Mandelblütenfest eröffnet – ein Bummel über das Fest lohnt sich allemal.

Sobald in Gimmeldingen die ersten Mandelknospen aufspringen, kehrt aufgeregte Vorfreude ins Dorf und in die Gespräche ein. Wann wird gefeiert? Welche Termine passen am besten zu Blütenstand und Wetter? Vom anhaltenden Traumwetterchen und der flotten Blüte waren selbst erfahrene Organisatoren überrascht. Schon am vergangenen Wochenende zog es viele Menschen ins rosa Blütenmeer. Ob offizielles Fest oder nicht, störte die Frühlingspilger wenig: Ein Selfie nach dem anderen entstand unter blühenden Mandelzweigen. Als Gimmeldingerin staune ich jedes Jahr aufs Neue, wie viele Menschen der rosa Blütenrausch anzieht und welche Wirkung diese zarten Blüten auf die Seele haben.

Alles auf Rosa

Nun steht der Termin fest: Am Wochenende 13. bis 15. März und von 20. bis 22. März wird der idyllische Weinort ganz offiziell wieder zum Ziel zahlreicher Frühlingsfans. Zwischen Blüten, Wein und Wildbratwurst bietet das Mandelblütenfest jede Menge Genussmomente und so manche Kuriosität. Mitten im Festgeschehen auf dem Kirchplatz gibt es am Segensherz etwa den Segen von ganz oben unter Mandelblüten, während wenige Meter daneben Wildbratwürste auf dem Grill brutzeln.

Mandelino oder Mandelicious?

Die Besucher schlendern mit einem Glas Wein oder dem beliebten Cocktail „Mandolino“ über die Flaniermeile, genießen die Aussicht und stehen geduldig für das nächste Glas an. In diesem Jahr bekommt der leckere, wenn auch „bissel babbisch-süße“ Spritz mit echten Blüten Gesellschaft: Im Cocktailwagen der Kirchengemeinde wird der „Mandelicious“, eine „moderne Interpretation des klassischen Festcocktails“, gemixt, wie Pfarrer Thomas Klein erzählt. Und so beginnt zwischen Köstlichkeiten rund um die Mandel, Blüten, Wein und Pfälzer Lebensfreude in Gimmeldingen wohl die genussvollste Zeit des Jahres – auch wenn der März bekanntlich nicht nur Sonne im Gepäck hat.

Trotz des Andrangs findet sich mit etwas Geduld und Glück im Ort oder in den Weinbergen mit herrlichem Blick über die Rheinebene fast immer noch ein sonniges Plätzchen, an dem wahres Dolce Vita aufkommt: Frühling in der Pfalz.

Auch unter der Woche geöffnet

Bis 26. März öffnen auch unter der Woche Ausschankstellen und Weingüter. An den beiden Festwochenenden kommen viele weitere Stände und rund 40 Aussteller hinzu, mit kulinarischen Spezialitäten, Kunsthandwerk und typisch pfälzischen Produkten. Die Feiermeile erstreckt sich von den südlichen Weinbergslagen an der Gimmeldinger Straße über den Ortskern mit Meerspinn-, Peter-Koch-Straße und Neubergstraße bis zum König-Ludwig-Pavillon. Im östlichen Bereich wird an Keschdeplätzel und Burgruine der Frühling zelebriert.

Für unbeschwertes Feiern empfehlen die Veranstalter die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, einen Spaziergang zum Fest oder die Nutzung des Shuttle-Services.

Gimmeldinger Mandelblütenfest 13.-15. März und 20.-22. März : Öffnungszeiten in den Höfen Fr 14-1 Uhr, Sa 11-1 Uhr, So 11-23 Uhr, im Freien bis 19.30 Uhr, Mo-Do 11-19 Uhr

Der Shuttlebus: Hauptbahnhof und Gimmeldingen (Haltestelle Unterhaardt / Mandelring) alle 10 Minuten, sowie die Linie Weinstraßenzentrum und Gimmeldingen (Haltestelle Unterhaardt / Mandelring) alle 30 Minuten. Die Linie 512 verkehrt auch unter der Woche zwischen dem Hauptbahnhof und dem Ortsteil Gimmeldingen.

Info: www.neustadt.eu/mandelblüte