Ein Spiel stürzt ein Paar kurz vor der Hochzeit in eine Krise. In der Hauptrolle: Robert Pattinson, bekannt aus „Harry Potter“-Filmen und der „Twilight“-Saga.

Alles scheint perfekt: das erste Date, eine große Leidenschaft und schließlich die Verlobung. In „Das Drama – Noch mal auf Anfang“ ist Charlie (Robert Pattinson), ein attraktiver und erfolgreicher Kurator aus England, überzeugt, in Emma (Zendaya), einer witzigen und hübschen Lektorin, seine Traumfrau und die perfekte Beziehung gefunden zu haben.

Kurz vor der Hochzeit verbringen sie einen Kneipenabend mit Charlies Freunden. Bei dem lustig gemeinten Spiel „Was ist das Schlimmste, das du je getan hast?“ wirft eine Enthüllung Emmas nicht nur die ganze Hochzeitsplanung aus der Bahn, sondern erschüttert alles, was das Paar übereinander zu wissen glaubte – so die Ankündigung. Also: Alles zurück auf Anfang. Kann das Paar sich nach der ausgelösten Krise neu finden?

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Der aus Norwegen stammende Regisseur Kristoffer Borgli legt sein Hauptaugenmerk nicht vordergründig auf eine romantische Komödie, sondern auf das Spannungsfeld zwischen Emotion und Logik, und er wollte untersuchen, wie Liebe „als positive Kraft und gleichzeitig destabilisierend wirken kann“, wird er im Vorfeld zitiert.

»Das Drama – Noch mal auf Anfang«: USA 2026, 105 Minuten, Regie: Kristoffer Borgli, mit Zendaya, Robert Pattinson, Greer Cohen