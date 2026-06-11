Waldidylle mit Krimi: Die acht Kilometer lange Audiotour bei Esthal ist eine Zeitreise mit Brunnen, Wolfsgrube, Hütte und einer „schauerlichen Begebenheit“.

Wir schreiben das Jahr 1794. In Paris frisst die Revolution ihre Kinder, Robespierre ist bereits einen Kopf kürzer. In Esthal schlachten die Dorfbewohner ein Schwein, das sie vor den französischen Truppen verstecken konnten. Und der wandernde Tuchhändler Nicolaus Krämer aus Carlsberg trifft beim Versuch, seinem Gewerbe nachzugehen, auf Straßensperren und Patrouillen: Der Krieg zwischen dem revolutionären Frankreich auf der einen und der von Preußen und Österreich angeführten Koalition auf der anderen Seite hat längst den Pfälzerwald erreicht.

Davon und vom Leben einfacher Leute in stürmischen Zeiten erzählt „Das Acht-Uhr-Läuten“. Der Hörspiel-Parcours bei Esthal ist eine von drei historischen Audiotouren, die für die Verbandsgemeinde Lambrecht entwickelt wurden. Unter der Dachmarke „Wald, Holz, Stolz“ rollen sie auf kunstvolle und unterhaltsame Weise die lokale Sitten- und Wirtschaftsgeschichte des 18. und frühen 19. Jahrhunderts auf, sie verknüpfen den Alltag in der Provinz mit damaliger Weltpolitik und machen den Stadtrundgang oder die Wanderung zur literarischen Angelegenheit.

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Mit ihren acht Kilometern ist die Esthal-Runde die längste der drei Audiotouren. Die Strecke deckt sich mit der westlichen Schleife des Brunnenwegs, der in seiner Gänze 15 Kilometer misst. Damit uns die Netzabdeckung im Pfälzerwald das „Läuten“ nicht verleidet, haben wir die betreffende Audiodatei vorab auf das Smartphone geladen. Alternativ kann man den QR-Code an einer der Stelen scannen, die die zwölf Stationen der Tour markieren. In der Dorfmitte, vor der Bruder-Konrad-Kirche, geht’s los.

Wanderung mit Krimi im Ohr

„Das Acht-Uhr-Läuten“ entwickelt sich in zwei Erzählsträngen. Während der eine um den bereits erwähnten Tuchhändler Krämer gestrickt ist, dessen Wanderschaft zur Irrfahrt wird, dreht sich der andere um den Esthaler Dorflehrer Joseph Kirschenhäuter und dessen Familie. Seitdem der Pfarrer vor den Revolutionstruppen geflohen ist, gehört es zu den Aufgaben des Lehrers, das Kirchenbuch zu führen. Darin stößt Kirschenhäuter auf die verstörende Eintragung eines Vorgängers: Schauerliches trug sich 1739 in Esthal zu. Aber was genau?

Früher wurde hier Wäsche gewaschen: der Nebelsbrunnen am Ortsrand von Esthal. | Foto: kai

Mit diesem „Cliffhanger“ im Kopf eilen wir weiter: die Bergstraße hinunter, dann rechts ab auf einen Wiesenpfad, der hangabwärts zum Nebelsbrunnen führt. Es ist Ende Mai und schwül, gerne taucht man die Hand ins kühle Wasser, das durch den kantigen Brunnentrog fließt. „Das Acht-Uhr-Läuten“ jedoch spielt an einem kalten Novembertag. Es fällt schon Schnee, und Katharina, die Frau des Lehrers, friert, als sie am Nebelsbrunnen die Lauge aus ihrer Wäsche spült. Gleichzeitig bekommt die schauerliche Begebenheit von 1739 an dieser zweiten Station einen Namen: „Schäfers Grab“.

Was verbirgt sich dahinter? Ein Mordfall? Weshalb dient „Schäfers Grab“ im Dorf als Warnung an Kinder? Warum verliert Katharina die Fassung, sobald das Wort Schäferstündchen fällt? Das Hörspiel, das historisch Verbrieftes mit fiktiven Elementen mischt, wird zum Krimi. Wilde Spekulationen begleiten die Wege zwischen den Stationen. Und Franz, eines von fünf Kindern der Kirschenhäuters, sorgt in der Hörspiel-Dimension dieser Wanderung für zusätzliche Spannung.

Fränzchen in der Grube

Um seiner Mutter nicht bei der Wäsche helfen zu müssen, büchst der Achtjährige aus. Zuerst besucht Franz einen der Wanderschäfer, die ihre Herden auf den Berghängen um Esthal weiden. Dann will er sich eine Hirtenflöte schnitzen, doch bei der Jagd nach Weidenzweigen stürzt er aus Unachtsamkeit in eine Wolfsgrube.

Auch der Wolf spielt eine Rolle: Zusammen mit einer Kirchenglocke bildet er daher das Emblem der Audiotour-Stelen. | Foto: kai

Dass es davon früher im Pfälzerwald viele gab – auch das lernt man auf dieser Hörspiel-Wanderung. Wolfsgruben waren etwa zweieinhalb Meter breit und bis zu vier Meter tief. Sie wurden mit einem Köder bestückt und mit Reisig und Laub abgedeckt. Ein gut erhaltenes gemauertes Exemplar kann man im Wald zwischen Wilgartswiesen und Wilgartaburg finden. Die Wolfsgrube zwischen Esthal und Elmstein, in die der Franz der Audiotour fällt, ist nur noch als Mulde erkennbar. Sie liegt nicht am Weg, sondern westlich der Wolfsschluchthütte bei Schwabenbach, markiert vom Ritterstein Nummer 107.

Die Wendung innerhalb der Story erklärt, warum ein Wolf zusammen mit einer Kirchenglocke das Emblem für die Stelen der Esthaler Audiotour abgibt. In scharfem Kontrast zur fatalen Zuspitzung im Hörspiel steht derweil die real umgebende Landschaft. Denn die ist maximal idyllisch.

Wo alle Brünnlein fließen

Seit dem „dritten Kapitel“ geht es durch Wald – mal auf schmalem Pfad, mal über etwas breitere Forstwege. Nadelbäume prägen das Bild, Kiefern, Douglasien, Heidekraut am Wegesrand. Dann wieder Buchen. Der Römerbrunnen entpuppt sich als schmale, von Lebermoos bewachsene Kaskade, die in einen kleinen Teich mündet und den anschließenden Abstieg auf den ersten Metern etwas matschig macht.

Goldbrunnen am Breitenbach: Auch diese idyllische Quelle ist eine Station der Hörspiel-Wanderung »Das Acht-Uhr-Läuten«. | Foto: kai

Besonders schön ist der Forst im Tal des Breitenbachs um den Goldbrunnen herum, der in Wahrheit gar kein Brunnen, sondern eine Quelle ist. Eine „artesische“ sogar, wie wir vor Ort lernen: Aus dem sandigen Boden quillt das Wasser in kleinen Wirbeln hervor. Es schmeckt weich und, dem Gold im Namen entsprechend, „köstlich“. Farne rahmen Quelle und Bachlauf.

Neben Erläuterungen zum Goldbrunnen enthält die Stele zu dieser achten Station der Audiotour auch die Anweisung, hier den Brunnenweg zu verlassen und bis zur Wolfsschluchthütte einem blauen Pfeil zu folgen. Gemeint ist wohl: bei der nächsten Gabelung. Wir interpretieren das falsch und biegen gleich an der Quelle links ab auf den Hüttensteig. Das kleine Missverständnis erweist sich indes als harmlos, weil beide Wege in diesem Bereich parallel verlaufen: die Audiotour etwas oberhalb des Breitenbachs auf der rechten Seite, der Hüttensteig links des Baches. Kurz vor der Wolfsschluchthütte treffen beide Routen wieder zusammen.

Am Ufer des Breitenbachs entlang: Zwischen Goldbrunnen und Wolfsschluchthütte folgen wir dem Hüttensteig. | Foto: Daniela Schneider/oho

Tatsächlich entpuppt sich unsere ungeplante Variante – auf der Karte ist sie als gestrichelte Linie eingezeichnet – sogar als richtig attraktiv. Denn erstens schlängelt sich diese kurze Teilstrecke des fast 100 Kilometer langen Prädikatsfernwanderwegs pittoresk als schmaler Pfad direkt am Bach entlang und zweitens führt sie zu einer interessanten Entdeckung.

Zwischen Woog und Wolf

Nachdem bereits steinerne Uferbegradigungen stellenweise erahnen ließen, dass der Breitenbach früher für die Holztrift genutzt wurde, stehen wir plötzlich auf einem imposanten Monument ehemaliger Waldwirtschaft. Es besteht aus einem treppenartig aufgemauerten Stauwehr und einem Umleitungsgraben mit stattlicher steinerner Sohlrampe. Davor bilden zwei Kanäle ein spitzwinkliges Delta. Wie die spätere Recherche auf der Webseite „Kulturlandschaft digital“ ergibt, handelt es sich bei diesem Relikt historischer Trift-Infrastruktur um den „Goldwoog“, der in den Jahren 1826/27 erbaut wurde.

Architektonisches Relikt der Holztrift am Breitenbach: Goldwoog, auch Goldklause genannt. | Foto: Daniela Schneider/oho

Die verpasste Sequenz unseres Hörspiels holen wir auf dem Weg zur Wolfsschluchthütte nach. Dort angekommen, stärken wir uns erst an Flammkuchen, Bratwurst und Schorle, ehe wir uns wieder dem Fränzchen in der Grube zuwenden. Schließlich ist noch dessen weiteres Schicksal zu klären. An Station 10 erfahren wir, dass Rettung naht. Der wandernde Tuchhändler Nicolaus Krämer, vom Glockenläuten in Richtung Esthal gelotst, hört den Gesang des verunglückten Kindes. Er folgt der schluchzenden Stimme. Doch Schnee und Dunkelheit führen zur Katastrophe: Auch der Händler fällt in die Wolfsgrube. Was für ein Schlamassel!

Wie die Geschichte ausgeht? Das werden wir nicht verraten. Ihr Ende muss sich schon jeder selbst erwandern. Ebenso die Lösung des Rätsels um „Schäfers Grab“. Nur so viel sei gesagt: Der Weg dorthin führt nicht nur bergauf, sondern auch über einen Schindanger und zu einem Schelmenteich.

An Wochenenden sowie mittwochs geöffnet: die Wolfsschluchthütte des Pfälzerwald-Vereins. | Foto: kai

Wegweiser

Audiotour-Wanderung „Das Acht-Uhr-Läuten“ bei Esthal: 7,8 km, 190 Höhenmeter. Die Audiodatei kann man im Internet herunterladen, zum Beispiel auf der Webseite der Gemeinde Esthal. Einkehrmöglichkeit: Wolfsschluchthütte, Mi/Sa 11-18 Uhr, So 10-18 Uhr