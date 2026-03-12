Seine Bilder sind grotesk und allegorisch, endzeitlich und ironisch: Unter den Künstlern der Pfalz ist Dominik Schmitt eine Wucht. In Neustadt zeigt er ab 13.3. „Mischkonsum“.

Ufo, Affe, Tod. Dominik Schmitts zweieinhalb Meter breites Bild zeigt genau, was sein Titel verspricht. Klar ist deshalb trotzdem nichts. Warum hat der Affe einen betont schematischen Schemen, der ein Herz aushaucht? Weshalb wirkt die Anorak-Hohlform des Todes, als hätte jemand sie seziert? Werden die Brettspielklassiker, die einander in der Bildmitte überlagern, vom Ufo herabgebeamt? Und wo spielt dieses Endspiel überhaupt? In einem floralen Dschungel-Jenseits? Oder auf dem „Planeten der Affen“?

Jede Menge dadaistischen Erbes steckt in Schmitts Kunst. Man muss an Hannah Höch denken, zum Beispiel. Das liegt nicht nur an der Collage-Optik, die Schmitt kultiviert, sondern auch an einer leidenschaftlichen Lust am Grotesken. Er erschafft bizarre Chimären, Mischwesen, die er fragmentiert, um ihre Nervenstränge und Eingeweide hervorzuzerren: Dass der Mann an der Uni Landau nicht nur Kunst, sondern auch Biologie studierte, blitzt in solchen anatomischen Details auf.

Dominik Schmitt an der Staffelei: Der in Neustadt geborene Künstler hat sein Atelier in Landau. | Foto: Künstler/oho

Mit seinen gleichermaßen allegorischen wie rätselhaften Bildwelten gehört Dominik Schmitt, der 1983 in Neustadt geboren wurde und sein Atelier in Landau hat, seit mehr als einem Jahrzehnt zu den interessantesten Künstlern der Pfalz. Bereits 2012 widmete ihm der Kunstverein seiner Geburtsstadt eine Einzelausstellung. Trug diese damals den Titel „Selbstgeburt“, kehrt Schmitt nun 14 Jahre später mit „Mischkonsum“ nach Neustadt zurück. Dazwischen, 2021, wurde der Künstler mit dem „Preis für Popkultur“ geehrt – für sein Musikvideo zu Mines prophetischem Song „Hinüber“.

Schmitts Kunst und der Text der deutschen Indiepop-Poetin überlappen sich in ihrer Endzeitstimmung. „Das Meer ist aus Plastik, der Hunger ist groß“, konstatiert Mine im Refrain zu „Hinüber“. Und auch Schmitts Bildfindungen tendieren ins Apokalyptische, impfen es aber zusätzlich mit Scherz, Satire und ätzender Ironie. So findet sich unter den jüngsten Schöpfungen des Künstlers mit „Fatzke schießt“ von 2025 auch ein monströser Killer-Clown, der trotz einer gewissen geschlechtlichen Uneindeutigkeit einen Zusammenhang herstellt zwischen Gewehr und Gemächt, zwischen Kriegsspiel und Männlichkeitsneurose.

Queerer Hollywood-Star: »Tom Cruist« von 2026. | Foto: Dominik Schmitt/oho

Dabei kennt Schmitt keine Scheu vor kunsthistorischen Anspielungen. Sein 2024 entstandenes Tableau „Pangea“ – der Titel verweist auf den erdgeschichtlichen Urkontinent – ist wie ein klassisches Altarretabel inklusive Predella strukturiert; vor allem der Aufbau von Matthias Grünewalds „Isenheimer Altar“ scheint hier zitiert zu sein. Doch statt des Gekreuzigten erblickt man bei Schmitt einen Menschenaffen, der auf einer seltsamen Rüsselkuh durch die Welt reitet, während Schriftbanner verkünden: „Beständig ist nur der Wandel, begrenzt bleibt der Mensch.“ Auch über diesem Evolutionsszenario schwebt ein Ufo: Dada fürs 21. Jahrhundert.

Atelierstillleben: Schmitt, Hund und »Ufo, Affe, Tod«. | Foto: Künstler/oho

Ausstellung

Dominik Schmitt: „Mischkonsum“ – 14.3. bis 29.3., Neustadt, Kunstverein, Villa Böhm, Maximilianstraße 25 (Villenstr. 16 b); Eröffnung: Fr 13.3., 19 Uhr; geöffnet: Do/Fr 15-18 Uhr, Sa/So 14-18 Uhr; www.kunstverein-nw.de