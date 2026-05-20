Es ist, als wäre sie mit der Zeitmaschine aus dem 19. Jahrhundert angereist: Die Steampunker Coppelius bitten zum Konzert ins Große Haus des Saarländischen Staatstheaters.

Rock, aber anders, nämlich im Gehrock mit Zylinder. Die Herren der Berliner Band präsentieren eine mehr als unterhaltsame Mischung aus Rockkonzert, Bühnenspektakel und theatralischem Zauber. Damit gehört Coppelius zu den eigenwilligsten Formationen der deutschen Rock- und Gothic-Szene. Der Name verweist auf die düstere romantische Literatur des 19. Jahrhunderts, besonders auf die Figur Coppelius aus E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“. Diese Verbindung von Literatur, Theater und harter Musik prägt das Image der Gruppe. Zu einem nicht immer ganz ernst gemeinten Interview traf sich Christian Hanelt mit Linus von Doppelschlag, Graf Lindorf und Max Coppella von Coppelius.

Ihr seid an den Vorbereitungen für eure zweite Oper „Krabat“ nach dem Roman von Otfried Preußler, die dann ab Oktober im Saarländischen Staatstheater zu erleben sein wird. Jetzt aber steht erst einmal ein Konzert im Theater an?

Graf Lindorf (G.L.): Ja. Da spielen wir unsere Rockshow, mit der wir vor einigen Wochen auch schon in der Kaiserslauterer Kammgarn waren. Unsere erste Oper „Klein Zaches genannt Zinnober“ ist dann tags drauf ebenfalls im Großen Haus des Staatstheaters zu sehen. Da sind wir dann auch nur als Zuschauer mit im Saal.

Und was ist das Besondere an diesem Konzert im Staatstheater?

G.L.: Das Besondere wird zweifelsohne der Ort sein. Und das, was an diesem Ort passieren wird. Wir waren zwar bereits öfters auf Theaterbühnen, aber das eher im Kontext der Opern „Klein Zaches“ oder „Krabat“. Ein alleinstehendes Rockkonzert auf einer Theaterbühne ist sowohl für uns als Kapelle als auch für das Auditorium so gut wie einzigartig.

Gibt es einen roten Faden oder eine erzählerische Klammer im aktuellen Konzertprogramm?

Max Coppella (M.C.): Die erzählerische Klammer unterscheidet sich nur wenig zu bisherigen Konzerten. Ich würde zusammenfassen, die Klammer ist „Hoffnung“. Hoffnung, dass sich niemand verspielt, der Zuschauer wieder nach Hause findet, die Stücke gefallen und der Sekt nicht ausgeht.

G.L.: Vieles an einem Konzertabend verläuft mit hinreichender Freiheit für allerlei Blödsinn. Es muss ja auch von den vielen Verspielern meiner Kollegen abgelenkt werden.

Ihr nennt eure Musik „Kammercore“ – könnt ihr das bitte kurz erklären?

M.C.: Ich glaube, mich zu erinnern, dass vor langer Zeit ein enttäuschter Kritiker, der selbst als Sänger in einem Kammerchor mitwirkte, das Wort in seiner Kritik zu unserem Konzert einfach nur falsch schrieb. Durch diesen Fehler entstanden später neue Musikrichtungen mit „...core“ als Endung, die er leider nicht mehr miterleben konnte.

In der Pfalz seit Langem bekannt: Archivbild von einem Auftritt der Berliner Gruppe in der Kammgarn 2013. | Archivfoto: view

G.L.: Wir haben noch nie eine eigene Idee zum Namen von Musik- oder Stilrichtung hervorgebracht. Das haben glücklicherweise immer andere für uns getan.

Welche Rolle spielt das Publikum in eurer Inszenierung – eher Zuhörer oder Mitwirkende?

M.C.: Das Publikum darf in Ruhe ausharren, zuhören, mitsingen und applaudieren. Dafür, dass es nicht im Probensaal dabei war, ist das schon der höchstmögliche Beitrag, den wir dem Auditorium zumuten.

G.L.: Wenn ich von der Bühne nach unten sehe, blicke ich immer in staunende, amüsierte Gesichter. Das ist mir das Wichtigste.

Könnte Coppelius auch „unverkleidet“ funktionieren – oder würde das den Kern zerstören?

M.C.: Du meinst vermutlich, dass wir uns wie der heutige Pöbel kleiden würden. Das wäre eher uncharmant und darum erlauben wir uns dies nicht.

G.L.: Wenn man die hübschen Formen und Kleider vergangener Epochen einmal tragen und lieben gelernt hat, möchte man sich auch nicht als Mensch von heute verkleiden.

Wie hat sich euer Publikum in den letzten Jahren verändert – und beeinflusst das eure Shows?

M.C.: Unser Publikum wächst mit uns weiter, aber es wird nicht so schnell älter wie wir.

G.L.: Das Erstaunliche ist, dass einige von den Menschen immer älter werden und zugleich immer jung bleiben. Irgendwie konnte ich mir bisher noch keinen Reim drauf machen.

Welche Erwartungen spürt ihr bei den Fans vor den neuen Konzerten?

M.C.: Die einzige Erwartung ist die, dass wir es bis auf die Bühne schaffen sollten und lange nicht mehr herunter finden.

G.L.: Ich habe das Gefühl, dass nicht nur ich darauf gespannt bin, wer von meinen Kollegen sich als erstes verspielt.

Was reizt Euch aktuell mehr: musikalische Innovation oder die Verfeinerung des bestehenden Stils?

M.C.: Ich persönlich freue mich, das dürfte naheliegend sein, immer mehr auf die Verfeinerung des Stils.

G.L.: Da bei den bestehenden Stilen jeder seiner eigenen Eitelkeit nachgehen kann, ist dies der ungefährlichere Reiz.

Wie politisch oder gesellschaftlich darf und soll eure Kunst sein?

M.C.: Die genannten Worte sind in jeder Kunst automatisch schon enthalten, selbst wenn man diese vermeiden will. Und auch dann sind sie auf eine eigene Art politisch oder gesellschaftlich.

G.L.: Kann man sich aus Gesellschaft und Politik raushalten? Meistens gelingt uns das, weil es uns nicht schwerfällt. Die Zuschauer kommen zu unseren Konzerten, nicht um an die Nachrichten erinnert zu werden, sondern in die coppelianische Welt einzutauchen. Und dafür wollen wir weiterhin mit ausgefeiltem Stil und neuen musikalischen Innovationen alles geben.

Euer Humor schwankt zwischen feinsinnig und absurd – wie bewusst steuert ihr diese Balance?

G.L.: Man kann nicht wirklich steuern, was die Menschen von heute für einen Humor haben. Also lassen wir es einfach geschehen.

Gibt es Momente, in denen das Publikum den Witz „überhört“ – und ist das Teil des Spiels?

M.C.: Ich mag es gar nicht, wenn gelacht wird.

G.L.: Der Humor des 19. Jahrhunderts darf indes nicht unterschätzt werden. Damit ist es wie mit einer alten Handwerkskunst. Da versteht heute auch keiner mehr was davon.

Was möchtet ihr, dass das Publikum nach einem Coppelius-Konzert mit nach Hause nimmt?

G.L.: Mindestens eine CD, ein T-Shirt, eine Jacke, etwas vom Ramschtisch und ein Autogramm von mir.

Gibt es ein Stück im neuen Set, das dir persönlich besonders nahegeht?

G.L.: Es gibt einige Stücke, bei denen sich die Fingerkuppen zu stark in die Saiten einschneiden. Diese Stücke gehen mir besonders nah.

Was war die größte Herausforderung bei der Vorbereitung dieser Tournee?

M.C.: Die größte Herausforderung ist eigentlich immer Gesundheit.

G.L.: Der erforderliche Gehorsam dem Tour-Minister gegenüber. Alles andere sind Peanuts.

Gibt es Rituale, die ihr vor jedem Auftritt konsequent pflegt?

M.C.: Ich pflege mit einem Duell zu drohen, wenn ich nicht in Ruhe gelassen werde.

G.L.: Wir klatschen immer gemeinsam ab. Auch Herr Coppella, weil seine Duell-Drohungen bisher immer leer geblieben sind.

Wann ist für dich ein Konzert gelungen?

M.C.: Wenn alle Anwesenden nach dem Konzert noch am Leben sind.

Coppelius: Fr 26.6., 19.30 Uhr, Konzert; Sa 27.6., 19.30 Uhr, Film: Steampunkoper »Klein Zaches, genannt Zinnober«; ab 11.10.: »Krabat«, Musiktheater von Coppelius nach Otfried Preußler, Saarbrücken, Saarländisches Staatstheater, jeweils im Großen Haus, Karten/Infos: www.staatstheater.saarland