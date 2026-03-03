„Glück im Glas“, nennt Ralf Frenzel den Champagner. Er muss es wissen, der er hat ein üppiges Nachschlagewerk dazu herausgegeben.

„Glück im Glas“. So hat Herausgeber Ralf Frenzel das Vorwort des schweren, hochwertig gestalteten Nachschlagewerks übertitelt. Tatsächlich verbindet sich mit kaum einem anderen Getränk oder Nahrungsmittel so viel Genuss. Schließlich ist der oft nicht ganz billige, perlende Gaumenkitzel meist besonderen Momenten und feierlichen Anlässen vorbehalten. Wer sich damit näher beschäftigt, stellt aber schnell fest: Champagner ist eine Welt für sich, in die sich auch theoretisch tief eintauchen lässt.

Autor Stefan Pegatzky hat für den katalogdicken und schweren Champagner-Führer die Region bereist, in der der König der Sekte erfunden wurde: das einstige „Silicon Valley der Weinwelt“, wie er die Champagne nennt. Dort besuchte er Maisons, Winzer und Kooperativen, entdeckte bei Verkostungen manches Juwel, das sich nicht wie Veuve Cliquot oder Dom Pérignon längst international einen Ruf erwarb. Aber auch die renommiertesten Maisons sparte Pegatzky auf seiner Reise nicht aus. Und so präsentiert er 100 Häuser von A wie Agrapart et Fils bis V wie Vranken – Charles Heidsieck, Pommery, Louis Roederer und Co. selbstverständlich inklusive. Jedem ist eine Doppelseite gewidmet, die Geschichte, Stilistik, Qualitäten-Portfolio und einen Tipp enthält.

Das Beste nicht nur für Gäste

Als „Highlights“ ermittelte er beispielsweise den Les Couarres Merfy Blanc de Noirs 2015 Extra Brut aus dem Hause Chartogne-Taillet, den Blanc de Blancs 2012 Brut aus dem Hause Delamotte oder den Rosé Vinothèque MV 14 Premier Cru Extra Brut von Veuve Fourny et Fils. Von Dom Pérignon empfiehlt er übrigens den Vintage 2010 Brut, von der „Witwe Cliquot“ den Extra Brut Extra Old. Dafür, dass man beim Lesen nicht den Überblick verliert, sorgt nicht nur die klare Gliederung, sondern auch ein Glossar.

Wer sich auskennt, kann gezielt nachschlagen, wer sich mit dem Thema erst vertraut machen möchte, findet zusätzlich allerhand Informationen: Ausgiebig widmet sich der Autor nämlich zunächst der Geschichte der Champagner-Herstellung, ihren Protagonisten, Böden, Trauben und Bewirtschaftungsformen, aber auch den Herstellungsverfahren. Gut verständlich und unterhaltsam geschrieben, offenbart das Buch den Lesenden einen Einblick in eine vermeintlich geheime, elitäre Welt. Denn auch diesbezüglich findet Herausgeber Frenzel passende Worte, der das Servieren von Champagner als Geste der Großzügigkeit sich selbst und Gästen gegenüber begreift: „Champagner passt genauso gut zum wunderbaren Eintopf (...) wie zur gut gemachten Blutwurst von meinem Lieblingsmetzger – und ist allein dadurch schon ,basisdemokratisch’.“

Info

Stefan Pegatzky: Champagner. Die 100 wichtigsten Maisons, Winzer und Kooperativen, Tre Torri 2021, 240 Seiten, 69,90 Euro