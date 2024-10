Klangkunst, angesiedelt im Spannungsfeld zwischen Klassik, Impressionismus, Jazz und Rock, und dazu fesselnde Naturbilder: Diese Mischung verspricht ein audio-visuelles Erlebnis mit meditativen Zügen in Speyer und Freinsheim.

Einlösen wollen dieses Versprechen Burkard Maria Weber und das Ensemble Celloland mit dem Programm „Natur und Klang – Zeit zum Atmen“. Als klassisch ausgebildeter Cellist sieht Burkhard Maria Weber seinen Schwerpunkt neben dem klassischen Repertoire vor allem in Moderne und Avantgarde.

Neben traditionellen Instrumenten spielt er auch E-Cello und setzt den von Michael Bach entwickelten Rundbogen mit seinen erweiterten Möglichkeiten der Tonerzeugung ein. In Celloland arbeitet er zusammen mit dem Gitarristen Alexander Lützke, Michael Heise an E- und Kontrabass, Dave Mette am Schlagzeug und Sängerin Karien Anna Weber, alle etablierte Profimusiker mit breitem Spektrum an Fähigkeiten und Erfahrung.

Musik in neuen künstlerischen Kontexten

„Die Performance mit dem Ensemble Celloland ist eine Fortsetzung meiner Leidenschaft, Musik an ungewöhnlichen Orten in der Natur erlebbar zu machen“, sagt Burkhard Maria Weber. Dabei werden auch Filme gezeigt, die zu den jeweiligen Stücken von Heiko Bokern gefilmt und produziert wurden. Mit solcher spartenübergreifenden Arbeit will Weber Musik in neuen künstlerischen Kontexten erfahrbar machen.

Neben Solosonaten für Violoncello mit dem Rundbogen schuf Weber Kammermusik, Chor und Orchesterwerke sowie elektronische Musik, Installationen, Projekte mit Lichtinstallationen und Musik-Filme wie beispielsweise „Concerto Vertical“ – Musik und Klettern–, zusammen mit dem bekannten Weltklasse-Kletterer Alexander Huber.

Celloland – Fr 25.10, 19 Uhr, Dreifaltigkeitskirche, Speyer (Tickets: bks-weber@t-online.de); Sa 26.10., 19 Uhr, Von-Busch-Hof, Freinsheim (touristik@vg-freinsheim.de)