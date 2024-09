Am 27. September kommt es auf den Markt, das neue Album der Jazzsängerin Carmen Souza, das auch in Vinyl erscheint und den Titel „Port’Inglês“ trägt. Konzerte in Kaiserslautern und Darmstadt sind geplant.

Gut zu wissen: Das Konzert in der Pfalz wurde zwischenzeitlich vom 1. Oktober auf den 2. November verlegt. Die Karten blieben gültig oder könnten am Kaufort zurückgegeben werden, teilte das Kulturzentrum Kammgarn mit.

Worldjazz mit kapverdischen Wurzeln

„Kapverdisch-portugiesischer Jazz. Was will man mehr im deutschen Winter?“: So knackig kündigte vor einiger Zeit ein Sender Auftritte der Sängerin in Deutschland an. Doch mit der Verbindung „kapverdisch-portugiesisch“, die Erläuterung folgte auch dort, ist es in dieser Musik lange nicht getan. Die Künstlerin überwindet dem Anschein nach wunderbar leicht musikalisches Schubladendenken, nutzt für „ihren“ Jazz zahlreiche Einflüsse, eigene Ideen und ist auch innerhalb eines Songs für stilistische Überraschungen gut. Die Komponistin, Sängerin und Instrumentalistin, die in mehreren Sprachen singt und auf Instagram den Hashtag Worldjazz verwendet, wurde in einer kapverdischen Familie geboren, die nach Portugal zog. In den vergangenen 15 Jahren lebte Souza in Großbritannien. Auf „Port’Inglês“ (Englischer Hafen) besingt die 43-Jährige laut Ankündigung die unerzählten Geschichten der britischen Besatzung auf den Kapverden.



Carmen Souzas Konzerte in der Region: Kaiserslautern, Kammgarn, Sa 2.11. (statt 1.10.), 20 Uhr, Cotton-Club, Info: www.kammgarn.de; Darmstadt, Centralstation, Mi 2.10., 20 Uhr, Info: centralstation-darmstadt.de