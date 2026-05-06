Es ist ein Tribute-Festival mit besonderem Flair: Dafür sorgt nicht nur der Schauplatz in Neuleiningen, der Burgsommer punktet auch mit Stil. Vorschau aufs Programm.

Sie sind die Klassiker des Burgsommers – und wie so oft waren die Tickets für ihre Konzerte zwischen den beschaulichen Burgmauern hoch über dem Eckbachtal sofort vergriffen. Aber nicht nur die Opener-Band Night Fever am 19. Juni, das Genesis-Tribute Phil (10.7.) und die Queen Kings um Sänger Sascha Krebs (26.7.), die ausverkauft sind, versprechen in Neuleiningen Sommerabende mit Cocktails und feinen Weinen zur Live-Musik mit Hit-Garantie und Nostalgiefaktor.

Der Neustadter Veranstalter Rainer Klundt, der selbst Jahre lang als Musiker aktiv war, legt den Burgsommer-Fans in diesem Jahr vor allem auch Mad Zeppelin ans Herz, die den Abschluss bilden (Sa 18.7.): Die Band aus Mainz begehe nach über 300 Konzerten ihr 25-Jähriges, informiert er. Und das werden sie auch in Neuleiningen zelebrieren. Weil gleichzeitig das Erscheinungsdatum des legendären Doppelalbums „Physical Graffity“ von Led Zeppelin 50 Jahre alt wird, bringen sie die Musik des Meilenstein-Albums mit – das epische Meisterwerk „Kashmir“ inklusive.

Hits von Led Zeppelin

Zeppelin-Hits wie „Whole Lotta Love“, „Stairway to Heaven“, „Moby Dick“ und „Dazed and Confused“ werden auch nicht fehlen. Der Band gelinge es, „den epischen Led Zeppelin-Sound, die urwüchsige Power der Original-Rhythmussektion und die dynamische Interaktion zwischen Lead-Gitarre und Gesang auf die Bühnen im Hier und Jetzt zu zaubern“, verspricht die Konzertankündigung.

Außerdem im Line-up unterm Sternenhimmel: Bounce mit ihrem Bon-Jovi-Programm (Sa 20.6.), die Reggaenight mit Marley’s Ghost (Sa 27.6.), die Toto-Tributeband Justoto (Sa 11.7.) und Pulse mit einem Best of Pink Floyd (Fr 17.7.). Jetzt muss Rainer Klundt nur noch das passende Sommerwetter buchen ...

Burgsommer:19.6.-18.7., Neuleiningen, Burghof, Tickets: reservix.de; ticket-rheinpfalz.reservix.de