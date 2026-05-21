Friedrich II., Rudolf von Habsburg und der „Winterkönig“ – große Namen gehören zur Geschichte von Burg und Stadt Oppenheim. Eine Zeitreise, die auch „Bones“ gefallen dürfte.

Der Weg zur Landskron führt durch Reben. Umgeben von Weingärten hat die Burgruine eher den Charakter eines stattlichen Hofguts als den einer Wehranlage. Daran ist nicht zuletzt der französische Sonnenkönig schuld. Seine Truppen sprengten den dicken runden Bergfried der Burg – auf Matthäus Merians Stadtansicht von 1645 ist er noch zu sehen – 1689 in die Luft. Der Schuttkegel, der vom Turm übrig blieb, wurde Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Aussichtsplattform befestigt. Wer sie ersteigt, überblickt Reste ehedem prächtiger Wohnbauten: zwei mächtige Torbögen, rechteckige Fenster, viele davon dreigeteilt, an den Mauern aus Bruchstein klebt noch Putz. Wenn sich, wie an diesem Tag Anfang Mai, am Himmel über Oppenheim gewittrige Wolken im Zwielicht ballen, wirkt das wie die Kulisse zum nächsten „Frankenstein“-Film.

Burg und Stadt Oppenheim um 1645: Stich aus Matthäus Merians »Topographia Palatinatus Rheni«. In der Mitte die Katharinenkirche. | Foto: Archiv

Errichtet wurde Burg Oppenheim – der Name Landskron taucht erst im 17. Jahrhundert auf – um 1220 unter Stauferkaiser Friedrich II. als Reichsburg. Friedrich erhob die sich östlich anschließende Siedlung 1226 zur freien Reichsstadt. Den Oppenheimer Rittern gewährte er ewige, den Bürgern immerhin eine zehnjährige Abgabenfreiheit, mit der Auflage, die Befestigung der Stadt voranzutreiben. In der Tat bildeten der runde Bergfried und die Ringmauer der Burg einst den nordwestlichen Abschluss der Stadtmauer

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Bürger zerstören die Burg

Oppenheims Bürgern scheint diese Union mit der Burg und ihren Burgmannen im Lauf des 13. Jahrhunderts allerdings immer weniger Freude bereitet zu haben. 1257 – damals gehörte Oppenheim zum Rheinischen Städtebund – zerstörten die politisch erstarkten Bürger die Burg. Richard von Cornwall, damals als römisch-deutscher König amtierend, zeigte sich nachsichtig. Er verzieh den rebellischen Oppenheimern nicht nur die Zerstörung der Anlage, sondern versprach auch, die Burg nicht wiederaufzubauen. Richards Nachfolger Rudolf von Habsburg war nicht so gnädig: Er ließ die Reichsburg 1273 renovieren. Die Oppenheimer rissen sie nur zwei Jahre später erneut nieder. Daraufhin zwang der König die Bürgerschaft, die Burg wiederherzustellen – und zwar größer als zuvor.

Setzte sich gegen Oppenheims renitente Bürgerschaft durch: Rudolf von Habsburg, hier auf seinem Epitaph im Speyerer Dom, wo der König 1291 beigesetzt wurde. | Foto: kai

Damals, zwischen 1275 und 1280, entstand der große Palas auf der Südseite der Kernburg. Ein Repräsentationsbau, den nicht nur Rudolf von Habsburg in der Folgezeit gerne nutzte, sondern, gut 100 Jahre später, auch die Kurfürsten der Pfalz. 1376 wurden Reichsstadt und Reichsburg an Pfalzgraf Ruprecht I., den Gründer der Heidelberger Universität, verpfändet. Damit wurde Oppenheim pfälzisch beziehungsweise kurpfälzisch und blieb es auch bis zum Pfälzischen Erbfolgekrieg.

Ein König aus Kurpfalz

Pfalzgraf Ruprecht III., ab 1400 deutscher König, residierte besonders häufig auf Burg Oppenheim. Hier starb er auch am 18. Mai 1410. Einer seiner Nachfolger in der Pfälzer Kurfürstenwürde, Friedrich V., ließ Burg Oppenheim um 1615 schlossartig umbauen, im Stil der späten Renaissance. Das prägt bis heute die Südfassade des Palas. Kurz darauf wurde der Bauherr aus Heidelberg als tragischer „Winterkönig“ zu einem Katalysator des Dreißigjährigen Kriegs. In dessen Verlauf bis 1648 nahm das Oppenheimer Schloss zwar Schaden, doch erst die Armee Ludwigs XIV. brachte, wie schon erwähnt, gegen Ende des 17. Jahrhunderts die endgültige Zerstörung.

Eng mit der Geschichte der Burg und ihrer Burgmannen verbunden: die Katharinenkirche. | Foto: kai

Sic transit gloria mundi? Nicht ganz. Einiges an Glanz und Ruhm aus den Tagen Rudolfs und Ruprechts ist geblieben. Durch eine der breiten, gähnend leeren Fensteröffnungen im Erdgeschoss des Palas schweift der Blick hinüber zur benachbarten, etwas tiefer gelegenen Katharinenkirche mit ihren drei Türmen und dem hohen spätgotischen Westchor. Auch sie wurde 1689 teilweise zerstört. Durch die bei der Sprengung der Burg ausgelöste Druckwelle gingen die meisten ihrer Fensterscheiben zu Bruch, das in der Stadt gelegte Feuer verzehrte die Kirchendächer, das Gewölbe des Mittelschiffs stürzte ein. Aber im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde der Sakralbau instandgesetzt. Und auch, wenn ihr Langhaus zurzeit mal wieder eingerüstet ist, leuchtet doch unmittelbar ein, warum der Kunst- und Architekturhistoriker Georg Dehio die Katharinenkirche zum „bedeutendsten Kirchenbau der Gotik am Rhein zwischen Straßburg und Köln“ erklärte.

Die beiden Türme zwischen Langhaus und Westchor stammen zwar noch von einem spätromanischen Vorgängerbau aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Aber der Rest der in mehreren Bauphasen zwischen 1275 und 1439 errichteten Katharinenkirche prunkt in fein ziseliertem Maßwerk, mit überschlanken Strebepfeilern und üppig gegliederten Säulen, die den Innenraum in die Höhe strecken.

Der bedeutendste Sakralbau der Gotik zwischen Straßburg und Köln: Blick ins Langhaus der Katharinenkirche. | Foto: kai

Dabei decken sich die Baudaten der Kirche bemerkenswerterweise mit jenem Zeitraum, in dem Burg Oppenheim ihre herrschaftliche Blüte erlebte. Bauherren des Ostchors und des Querhauses unter dem achteckigen Vierungsturm waren tatsächlich Rudolf von Habsburg und die Burgmannen der wiederaufgebauten Reichsburg. Auch Ritter aus der Zeit König Ruprechts und seiner Nachfolger haben sich in der Kirche verewigt: in Form von Epitaphien, skulptural gestalteten Gedächtnismonumenten.

Familienalbum in Stein

Vor allem eine Adelsfamilie setzte sich in der Katharinenkirche beeindruckende postume Denkmäler: die Kämmerer von Worms, genannt von Dalberg. Diese spätmittelalterlichen Aufsteiger machten im Dienst der Kurpfalz Karriere. Dass sie in Oppenheim oft nicht nur als Burgmannen, sondern auch als Bürgermeister fungierten, zeigt, dass der Zwist zwischen Stadt und Burg spätestens ab 1376, als Oppenheim zur Pfalz kam, Geschichte war.

Eines der vielen Epitaphe in der Katharinenkirche: Johann XI. Kämmerer von Worms mit seiner Frau Anna von Bickenbach (um 1415). | Foto: kai

Einer, der diese Doppelfunktion ausübte und obendrein zum Kurpfälzer Hofmeister avancierte, war Johann XI. Kämmerer von Worms. Er starb 1415 und erhielt zusammen mit seiner zweiten Frau Anna von Bickenbach ein aufwendiges Doppelepitaph, das durch seine Bemalung unter den Grabplastiken der Katharinenkirche hervorsticht. Wie das Epitaph ihrer bereits 1410 verstorbenen Tochter, die ebenfalls Anna hieß, ist das Denkmal der Eltern noch von einer spätgotischen Formensprache geprägt. Drei Generationen später ist dann schon die Renaissance in Mode, man sieht es am Denkmal gegenüber: Mit Wolfgang VI. von Dalberg (1473-1522) und Agnes von Sickingen, der Schwester des Franz von Sickingen, haben wir Menschen der Dürer-Zeit vor uns.

Apropos Sepulkralkultur: Einen etwas makabren Anblick birgt die Michaelskapelle im Garten der Katharinenkirche. Ihr Gewölbe ist ein Beinhaus. Die Knochen von etwa 20.000 Oppenheimern, die zwischen 1400 und 1750 starben, wurden hier fein säuberlich gestapelt, als man auf dem Friedhof Platz schaffen musste. Wer durch die Gitter der Beinhaus-Pforte lugt, starrt in die leeren Augenhöhlen zahlreicher Totenschädel. „Bones, die Knochenjägerin“ aus der Fernsehserie wäre vermutlich entzückt, dem sensiblen Gemeinsterblichen läuft bei diesem Szenario aus Gebeinen eher ein Schauer über den Rücken. So endet die Zeitreise durch Oppenheim in einem großen Memento mori.

Knochen von 20.000 Oppenheimern aus der Zeit zwischen 1400 und 1750: das Beinhaus der Michaelskapelle. | Foto: kai

Wegweiser

Burgruine Landskron ist frei zugänglich, die Katharinenkirche täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Anreise mit der Bahn: Oppenheim, zwischen Worms und Mainz gelegen, ist mit den S-Bahn-Linien 5 und 6 zu erreichen. Wer die Besichtigungen mit einer Wanderung verknüpfen will, kann einen Teilabschnitt des Rheinterrassen-Wegs wählen. Weitere Infos: www.stadt-oppenheim.de