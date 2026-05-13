17. Mai Burgfrühling auf Burg Lichtenberg

Familienausflug: Frühling auf Burg Lichtenberg.
Familienausflug: Frühling auf Burg Lichtenberg.

Das große Frühlingsfest wird immer zusammen mit dem Internationalen Museumstag auf Burg Lichtenberg bei Kusel gefeiert – mit vielen Mitmach-Angeboten für Groß und Klein.

Hoch über dem Kuseler Land lädt der „Burgfrühling“ auf Burg Lichtenberg am 17. Mai zu einem abwechslungsreichen Familienfest ein. Rund um die größte Burg der Pfalz erwartet Besucher ein buntes Programm mit Blumen- und Kräutermarkt, Livemusik, Führungen und Mitmachaktionen.

In den Burgmuseen gibt es zum Internationalen Museumstag Sonderausstellungen, Fossil- und Edelsteinpräparation sowie spannende Einblicke in die Welt der Urzeit. Besonders niedlich: Im Geoskop ist in der Ausstellung „Küken, Küken, Küken“ flauschiger Hühnernachwuchs zu sehen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Schaupräparation eines rund 300 Millionen Jahre alten Pfälzer Ursauriers. Dazu sorgen historische Lager der „Preussen 1895“, Sonnenbeobachtungen, Kinderschminken und Ballonaktionen für viel Atmosphäre.

Musikalisch begleiten junge Talente von Musikschule und Musikverein Brücken das Fest. Regionale Spezialitäten und die wunderbare Aussicht machen den „Burgfrühling“ zu einem entspannten Ausflug für die ganze Familie.

Internationaler Museumstag und Burgfühling – So 17.5., 10-18 Uhr, Burg Lichtenberg bei Kusel, Eintritt frei, Anfahrt: www.vrn.de, Alle Infos: www.burglichtenberg.de und www.urweltmuseum-geoskop.de

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