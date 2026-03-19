Umgeben von einem Blütenmeer lässt es sich in dem mittelalterlichen Weinort entspannt feiern – mit Wein, Kunst, Stadtführung, Blütenwanderung und Planwagenfahrten.

Freinsheim begrüßt den neuen Weinjahrgang mit einem fröhlichen Blütenfest, das Genuss, Altstadtflair und Frühlingsstimmung verbindet. Am Wochenende, 21./22. März, öffnen zahlreiche Weingüter ihre Höfe und laden zu einem Open Air rund um die frischen, jungen Weine des Jahrgangs 2025 ein.

Mit dem Weinpass für 12 Euro gibt es acht Kostproben und die Gelegenheit, sich durch die Vielfalt der Freinsheimer Weine zu probieren. Erhältlich ist der Pass in den teilnehmenden Weingütern sowie im i-Punkt im historischen Rathaus. Dazu gibt es die Freinsheimer Stielgläser mit Stadtlogo gegen 4 Euro Pfand. Ein Weinshuttle verbindet die Betriebe miteinander; die Nutzung ist mit dem Weinpass möglich.

Idyllische Wege durch die historische Altstadt

Auch kulinarisch zeigt sich Freinsheim von seiner genussvollen Seite. Die Gastronomie begleitet das Fest mit frühlingshaften Spezialitäten, während sich zwischen Stadtmauer, romantischen Gassen, Barock- und Apothekergarten sowie dem Retzerpark immer wieder idyllische Wege durch die historische Altstadt eröffnen.

Blütenwanderung und Planwagenfahrt

Wer Lust auf Natur hat, kann den Blütenwanderweg erkunden oder ab dem Kreuzhof der Familie Herbel zu einer Planwagenfahrt starten. Die Fahrten werden samstags ab 13 Uhr und sonntags ab 12 Uhr angeboten; zur Wahl stehen halbstündige und einstündige Touren. Einen Blick in die Geschichte der Stadt bietet am Sa 21. März eine Altstadtführung. Start ist um 11.15 Uhr am historischen Rathaus, Tickets gibt es für 7 Euro im i-Punkt. Außerdem Livemusik in einigen Höfen. Am So 22. März lädt zudem der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln ein. Dann öffnen die Geschäfte und bieten von Mode über Schmuck bis Kunst und Blumen vieles, was sich mit einem Frühlingsausflug verbinden lässt.

Blütenfest Freinsheim – 21.-22. März: Wegen des Festbetriebs ist die Altstadt an beiden Tagen für den Durchgangsverkehr gesperrt; empfohlen wird die Anreise über die ausgewiesenen Parkplätze.

Info: stadt-freinsheim.de

