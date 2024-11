Die berühmte Champagnermarke „Veuve Clicquot“ dürfte vielen bekannt sein, doch nicht alle wissen, dass sie nach der außergewöhnlichen Frau, der Witwe Clicquot, benannt ist, die dieses Imperium begründete.

„Die Witwe Clicquot“ erzählt die inspirierende Geschichte von Barbe-Nicole Clicquot, die im 19. Jahrhundert zur Pionierin der Champagnerherstellung wurde. Der Film beleuchtet ihren Weg von der verwitweten Unternehmerin zur Legende der Weinwelt.

Die beeindruckende Geschichte von Barbe-Nicole Clicquot Ponsardin, der „Grande Dame der Champagne“, wurde von Regisseur Thomas Napper in ein berührendes Filmporträt verwandelt. Die Handlung basiert auf dem Bestseller der Kunsthistorikerin und Weinkennerin Tilar J. Mazzeo. Haley Bennett, die sowohl die Hauptrolle spielt als auch als Mitproduzentin agiert, verkörpert die faszinierende Figur der jungen Witwe.

Die Geschichte beginnt in der französischen Champagne im frühen 19. Jahrhundert: Nach dem Tod ihres Mannes Francois Clicquot (gespielt von Tom Sturridge) übernimmt die 27-jährige Barbe-Nicole die Leitung der familieneigenen Weinkellerei – ein mutiger Schritt in einer Zeit, in der Frauen kaum in der Geschäftswelt geduldet wurden. Mit visionärer Kraft und Entschlossenheit legt sie den Grundstein für die moderne Champagnerherstellung und avanciert zur „Grande Dame der Champagne“.

»Die Witwe Clicquot«, Frankreich 2024, Regie: Thomas Napper, mit

Haley Bennett, Tom Sturridge, Sam Riley, FSK: ab 12