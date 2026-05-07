Zwischen starker Bühnenshow und intimen Momenten inszeniert Billie Eilish ihre Tour sehr nah und intensiv. Kult-Regisseur James Cameron stand persönlich hinter der Kamera.

Mit „Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour“ kommt die gleichnamige Tour der mehrfachen Grammy-Gewinnerin Billie Eilish auf die große Leinwand – mit Power, viel Musik und starken Bildern. Der Musikfilm begleitet die Künstlerin während ihrer aktuellen Welttournee und verbindet große Konzertmomente mit persönlichen Einblicken hinter die Kulissen. Fans erleben bekannte Songs, neue Stücke des aktuellen Albums „Hit Me Hard and Soft“ sowie Bilder von den Live-Auftritten und exklusives Behind-the-Scenes-Material.

Als Co-Produzent (zusammen mit Billie Eilish selbst) ist übrigens mit James Cameron einer der gefragtesten Regisseure Hollywoods an Bord. Cameron hat mit Filmen wie „Avatar“, „Titanic“ oder „Terminator“ Kinogeschichte geschrieben. Entsprechend aufwendig und visuell kraftvoll fällt die Inszenierung aus: Zwischen emotionalen Balladen, elektronischen Beats und minimalistischer Ästhetik entsteht ein intensives Kinoerlebnis, das Konzert und Porträt zugleich ist.

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„Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour“: USA 2026, 114 Minuten, Regie: James Cameron, Billie Eilish, mit Billie Eilish, James Cameron, Finneas O’Connell

