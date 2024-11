Wenn von Frankfurt die Rede ist, kommen einem eine Reihe von Produkten in den Sinn, die zum Verzehr einladen. Würstchen oder der Frankfurter Kranz etwa. Das Bethmännchen, eine süße Traditionsleckerei, ist oft nicht darunter.

Bethmännchen? Ja, das Wort ist korrekt geschrieben. Seine Bedeutung leitet sich nicht von Beten ab. Namensgeberin dieser Leckerei ist die heute noch in Frankfurt beheimatete Familie Bethmann. „Es ist nett, mit etwas so Sympathischem wie einer Süßigkeit in Zusammenhang gebracht zu werden“, gibt Andrea von Bethmann unumwunden zu. „Bei uns sind sich alle der Herkunft der Bethmännchen bewusst und alle kennen die Geschichte.“

Brenten als Vorläufer

Diese führt zurück in das Frankfurt des Jahres 1838 in das Haus des Bankiers Simon Moritz von Bethmann. Das muss ein potenter Zeitgenosse gewesen sein, konnte er sich doch einen eigenen Küchenchef leisten. Jean Jacques Gautenier hieß der Franzose, der sich auch auf Süßes verstand. Er formte aus der schweren Gebäckmasse der Brenten, einer Frankfurter Spezialität, die im Gegensatz zu den Aachener Printen aus Marzipan besteht, kleine Kugeln. Um der Familie eine Freude zu bereiten, verzierte Gautenier seine Kreation mit jeweils vier Mandeln, die die vier Söhne symbolisieren sollten. Nach dem frühen Tod eines Sohnes wurde die Zahl der Mandeln auf drei reduziert. So ist es bis zum heutigen Tag geblieben.

Bethmännchen gehören zum Stammsortiment der Confiserie von Nicole Jamin. | Foto: Ulrich Traub

Nicole Jamin, die mit Schwester Cathérine die Konditorei und Confiserie Jamin auf der Schweizer Straße in Sachsenhausen führt, erklärt, dass sich an der Rezeptur so gut wie nichts geändert habe. „Wir machen traditionelle Bethmännchen seit 1907, nun in vierter Generation, und haben sie ganzjährig im Angebot. Man muss aber leider sagen, dass immer weniger Konditoreien sie herstellen.“ Die Leckerbissen aus Marzipan, Mandeln, Eiweiß, Puderzucker und Rosenwasser werden bei den Jamins noch mit etwas Honig verfeinert. „Und dann heißt es für die Bethmännchen, eine Nacht ruhen.“ Danach werden sie mit einer Mischung aus Eigelb und Wasser bepinselt und dann kurz im Ofen bei 250 Grad gebräunt. „Vegane Varianten machen wir ebensowenig wie Bethmännchen mit Alkohol“, erklärt Nicole Jamin. Stammkundschaft, die bis ins Ausland reicht, bestätigt die Qualität.

Süßschnabel Goethe

Unter den Frankfurter Traditionssüßigkeiten, die zu Weihnachten ihre Hochzeit haben, stehen die Bethmännchen klar im Vordergrund. Ihre Vorläufer, die Brenten, die in großen Modeln geformt und gebacken werden, mache heute kaum noch jemand, meint Nicole Jamin. Und das obwohl doch der gebürtige Frankfurter Johann Wolfgang von Goethe ein großer Liebhaber dieser Süßigkeit war. Er ließ sich von seiner Mutter zu Weihnachten stets Brenten nach Weimar schicken.

Auch Goethes Dichterkollege Eduard Mörike war Brenten-Fan. Er widmete ihnen ein Gedicht mit sieben Strophen, das sich wie ein gereimtes Rezept liest. „Mandeln erstlich, rat’ ich dir,/ Nimm drei Pfunde, besser vier“, heißt es zu Beginn. Und zum Schluss: „Zuletzt – das wird der Sache frommen – /Den Bäcker scharf in Pflicht genommen,/Daß sie schön gelb vom Ofen kommen!“

Sonst nicht auf einem Teller: Bethmännchen gibt’s zum Kaffee, Haddekuche zu Apfelwein. | Foto: Ulrich Traub

Die Geschichte des Marzipans in Frankfurt beginnt aber lange vor den Brenten, die wohl im frühen 18. Jahrhundert erstmalig gebacken wurden. In der wiederaufgebauten Altstadt, zwischen Dom und Römer, weist das reich geschmückte Eckhaus „Zur Goldenen Waage“ in die Vergangenheit. Das 1944 zerstörte Fachwerkhaus beheimatet nach seiner Rekonstruktion vor wenigen Jahren ein Kaffeehaus und erinnert damit an seine Anfänge im 17. Jahrhundert, als ein aus Tournai stammender Zuckerbäcker das Haus hatte errichten lassen. Jetzt kann man hier zum Kaffee oder Tee Bethmännchen probieren.

Mitbringsel wie Pralinen

„Die Bethmännchen sind eher mit Pralinen vergleichbar“, resümiert Andrea von Bethmann, sie würden in der Regel nicht im Café zum Verzehr angeboten. Man kauft sie in ausgesuchten Konditoreien für Zuhause oder als Mitbringsel. „Meist verbindet man Bethmännchen gar nicht mit unserer Stadt.“ Die Frankfurterin, die ehrenamtlich für das Historische Museum tätig ist, erzählt, dass sie nicht wenige Leute kenne, die Bethmännchen gebacken hätten, ohne den Frankfurt-Bezug zu ahnen. „Und wenn ich es aufkläre, ist das jedes Mal eine Überraschung.“

Wer Frankfurt zur Adventszeit besuche, bekomme Bethmännchen in großer Auswahl auf dem Weihnachtsmarkt, versichert Andrea von Bethmann. Hier wird dann auch fündig, wer die dritte Frankfurter Weihnachtsspezerei kennenlernen möchte, die aus Dörrpflaumen und Nüssen bestehenden Quetschemännche. In früheren Zeiten sollen sie bei der Brautwerbung eingesetzt worden sein. Kam das Quetschemännche zurück, war das Werben erfolglos.

Fixpunkt der Frankfurter Süßigkeitengeschichte: Kaffeehaus »Goldene Waage«. | Foto: Ulrich Traub

Auch der Haddekuche, hessisch für harter Kuchen, gilt als Weihnachtsspezialität. Tatsächlich wird der rautenförmige Pfefferkuchen, der sich durch seinen lebkuchenähnlichen, würzig-süßlichen Geschmack mit Zimtnoten auszeichnet, über das Jahr vor allem in den Apfelweinwirtschaften von Fliegenden Händlern verkauft. „Leider werden es immer weniger, und mittlerweile gibt es sogar Betriebe, die das untersagt haben“, erzählt der Verkäufer im Hessen-Shop. „So viel zur Traditionspflege.“ Der gut sortierte Laden hat neben Eintracht-Frankfurt-Devotionalien, Apfelwein und Grüne-Soße-Pesto auch Bethmännchen und Haddekuche im Angebot. Er liegt im Eingang der Kleinmarkthalle, einem der letzten Einkaufsparadiese dieser Art in Deutschland mit Lebensmitteln aus aller Welt – Bethmännchen inklusive. Zu guter Letzt bitte noch ein Tipp, was denn ein perfektes Bethmännchen ausmacht. Da muss Andrea von Bethmann nicht lange überlegen. „Sie müssen außen ein wenig fest und innen schön weich sein. Und sie sollten ganz leicht nach Rosenwasser mehr duften als schmecken.“

Klassisches Rezept für die Bethmännchen

Zutaten:

250 g Marzipan-Rohmasse, 50 g halbierte Mandeln (geschält), 20 g feiner Zucker/Puderzucker, 1 Eiweiß, Rosenwasser

Zubereitung:

Die Marzipan-Rohmasse mit dem Zucker und etwas Rosenwasser gut durchkneten. Aus der Masse etwa zwei Zentimeter dicke Kugeln formen und diese vorsichtig in die bekannte Kegelform drücken. Dann die Bethmännchen mit dem Rosenwasser bestreichen und die drei halben Mandeln mit der Spitze nach oben hineindrücken. Die Bethmännchen über Nacht trocknen lassen. Nun den Rest Zucker mit dem Eiweiß vermischen und die Bethmännchen erneut damit bestreichen.

Die fertigen Bethmännchen am nächsten Tag auf ein Backblech setzen und bei etwa 200° C backen, bis die Spitzen hellbraun sind.

Quelle und Infos: www.innungsbaecker.de