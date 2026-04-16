Mit dem beliebten Familien-Mitmach-Abenteuer und einer Zeitreise in den Bergbau startet die Erlebniswelt Imsbach am Sonntag, 19. April, in die Saison.

In der Bergbau-Erlebniswelt Imsbach beginnt am 19. April wieder die Reise in die Tiefen der Pfälzer Bergbaugeschichte. Große und kleine Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm zwischen spannenden Mitmach-Erlebnissen, Führungen und faszinierenden Mineralien.

Abenteuer Schatzsuche

Sehr gefragt ist das Familien-Abenteuer „Das Geheimnis des Grubenschatzes“. In den vergangenen zwei Jahren war die interaktive Tour regelmäßig ausgebucht – nun gehen die Grubenforscher an ausgewählten Sonntagen erneut auf Schatzsuche. Das lohnt sich bestimmt, denn in den alten Stollen sollen sich laut Ankündigung einst Räuber versteckt und möglicherweise sogar Beute zurückgelassen haben. Gemeinsam mit den Gästen wird gerätselt, ausprobiert und entdeckt. Kinder ab fünf Jahren können aktiv mitmachen und erleben hautnah, wie anstrengend die Arbeit im Bergbau einst war.

Darüber hinaus werden auch ganz klassische Führungen durch die Grube Maria angeboten. Dabei geht es auf eine spannende Zeitreise durch historische Stollen und über zwei übereinanderliegende Sohlen, verbunden durch einen imposanten Schacht. Auch die Grubenhütte ist geöffnet und lädt zur Einkehr ein. Parallel öffnet das Pfälzische Bergbaumuseum mit der Sonderausstellung „Terra Crystallum“, die seltene Mineralien aus aller Welt zeigt. Ergänzend bieten Rundwanderwege rund um Imsbach Einblicke in fast 2000 Jahre Bergbaugeschichte (Info zu Programm und freien Plätzen bei der Verbandsgemeinde Winnweiler unter Telefon: 06302 60261) .

Bergbau-Erlebniswelt Imsbach – Saisonauftakt: So 19.4., 11-17 Uhr, mit dem beliebten Familienabenteuer und Grubenführungen. Buchungen: Telefon 06302 60261

Info: www.bergbauerlebinswelt-imsbach.de

Weitere Öffnungstage

• Sonntag, 17. Mai, ab 11 Uhr: Familien-Mitmach-Abenteuer „Das Geheimnis des Grubenschatzes“.

Buchung: 06302/60261

• Montag, 25. Mai, ab 11 Uhr: Pfings est im Langental mit regulären Grubenführungen. Buchung

Grubenführungen: 06302/60261

• Sonntag, 21. Juni, ab 11 Uhr: Familien-Mitmach-Abenteuer „Das Geheimnis des Grubenschatzes“

und reguläre Grubenführungen. Buchung: 06302/60261

• Sonntag, 19. Juli, ab 11 Uhr: Ferienspaß in der BergbauErlebnisWelt mit Familien-Mitmach

Abenteuer „Das Geheimnis des Grubenschatzes“, mit regulären Führungen und Mitmach-Ak onen.

Buchung Familien-Mitmach-Abenteuer: 06302/60261

• Sonntag, 16. August: Familien-Mitmach-Abenteuer „Das Geheimnis des Grubenschatzes“. Buchung:

06302/60261

• Samstag, 19. September: Donnersberger Mineralien- und Fossilienbörse in der Gemeindehalle,

dazu reguläre Grubenführungen

• Sonntag, 20. September: Donnersberger Mineralien- und Fossilienbörse in der Gemeindehalle, dazu

reguläre Grubenführungen

• Sonntag, 18. Oktober: Saisonausklang mit regulären Grubenführungen, Buchung: 06302/60261