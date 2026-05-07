Wenn der Duft heißer Reifen auf Asphalt die Luft durchdringt, Motoren donnern und Menschen mit glänzenden Augen vor seltenen Maschinen stehen, ist Brazzeltag in Speyer.

Am 9. und 10. Mai wird das Technik Museum Speyer erneut zum Treffpunkt für alle, die historische Motoren, außergewöhnliche Fahrzeuge und Technik in Bewegung lieben. Der Brazzeltag gehört längst zu den bekanntesten Events seiner Art – und lebt vor allem von seiner Atmosphäre und dem Erlebnis zwischen Schrauberleidenschaft, Nostalgie und spektakulären Shows.

Von 9 bis 18 Uhr verwandelt sich das Museumsgelände in eine große Erlebnisfläche. Viele der Fahrzeuge stammen aus privater Hand und werden von ihren Besitzern selbst präsentiert. Mitglieder des Museumsvereins, Leihgeber und langjährige Unterstützer gestalten das Wochenende aktiv mit. Genau das mache den Charakter der Veranstaltung aus, so die Initiatoren. Es sei ein Event von Fans für Fans.

Brazzelparcours und Brazzelarena

Im Mittelpunkt steht der legendäre Brazzelparcours: Im halbstündlichen Wechsel präsentieren sich dort Oldtimer, Hubraumgiganten, Eigenbauten und außergewöhnliche Maschinen. Besucher von früher sitzen inzwischen oft selbst am Steuer. Ergänzt wird das Programm durch Driftshows, Reifen-Burnouts, Dragster-Auftritte, historische Rallyefahrzeuge und Filmautos. In der Brazzelarena sorgen derweil Stuntshows, Lanz Bulldogs und Mitfahrgelegenheiten für Unterhaltung. Dazu kommen Erlebnisführungen im U-Boot U9, auf dem Seenotrettungskreuzer „John T. Essberger“ oder im Transportflugzeug Transall C160. Ehemalige Besatzungsmitglieder berichten vom Alltag an Bord. Ein Höhepunkt für viele Besucher bleibt aber das Starten der Turbinen der „Transall“, deren markantes Geräusch laut Ankündigung stets für Gänsehaut sorge.

Auch der benachbarte Flugplatz wird wieder eingebunden. Rundflüge, Tower-Führungen und Geländerundfahrten gehören ebenso zum Programm wie Präsentationen von Bundespolizei, Zoll, JVA Mannheim oder der FH Worms mit ihrem Studiengang Flugzeugbau. Auch in diesem Jahr zeigt sich, wie aus gemeinsamer Technikbegeisterung ein Publikumsmagnet geworden ist.

Brazzeltag : Sa/So 9./10.5., Speyer, Gelände des Technik-Museums, Infos, Parken, Tickets und Programm auf www.brazzeltag.de

