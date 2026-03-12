Am 15. März Beliebtes Forster Frühlingsfest: Hansel-Fingerhut-Spiel

Laetare: Hansel Fingerhut sorgt jedes Jahr für viel Spaß.
Es strahlt weit über die Grenzen der Pfalz aus: Das traditionelle Hansel-Fingergut-Spiel ist ein Publikumsmagnet. Jetzt können sich Gäste wieder rußige Küsschen holen.

Am Sonntag Laetare wird in Forst wieder das traditionelle Hansel-Fingerhut-Spiel aufgeführt. Das historische Sommertagsspiel steht sinnbildlich für den Kampf des Sommers gegen den Winter und gehört in dem Weinort seit Generationen fest zum Brauchtum und in den Festekalender.

Entlang der Dorfstraße wird das Spiel mehrmals gezeigt und zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Namensgeber ist der Vagabund Hansel Fingerhut, der in Narrengestalt mit buntem Flickenkleid und rußgeschwärztem Gesicht jedes Jahr für allerlei ausgelassene Szenen sorgt. Mit viel Schalk treibt er in der Dorfstraße sein Spiel und traut sich was ...

Los geht es um 14 Uhr am nördlichen Ortseingang, das Finale folgt gegen 15.30 Uhr vor der Felix-Christoph-Traberger-Halle. Dort wird das Spiel ein letztes Mal aufgeführt. Im Anschluss werden die schönsten Sommertagsstecken prämiert, bevor auf der Festwiese der Winter verbrannt und der Frühlings gefeiert wird. Für das leibliche Wohl wird laut Ankündigung in der Halle und auf dem Vorplatz gesorgt.

»Hansel-Fingerhut-Spiel« – So 15.3., ab 14 Uhr, Forst, Ortskern und Felix-Christoph-Traberger-Halle, Info: www.forst-pfalz.de und brauchtumsverein-forst.de

