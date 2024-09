Als Publikumsmagnet hat sich der Bauernmarkt in Speyer in den vergangenen 30 Jahren erwiesen. In diesem Jahr laden Veranstalter und Aussteller für 14. und 15. September in die Maximilianstraße mit Blick auf den Dom ein. Allein bis zu 80 Busse mit Besuchern aus ganz Deutschland werden an jedem der beiden Tage erwartet.

Etwa 80 Anbieter, vorwiegend aus der Region Vorder- und Südpfalz, präsentieren ihre Produkte aus den landwirtschaftlichen oder weinbaulichen Betrieben, dazu kommt bäuerliches Kunsthandwerk. Auch einige Beschicker „von der anderen“ Rheinseite sind angekündigt. Viele Aussteller sind den Angaben zufolge schon seit Jahren dabei und haben ihre Stammkunden.

Kulinarisch wird auch in diesem Jahr viel geboten, wie die Ankündigung verspricht – darunter Kürbispuffer, Kartoffelpuffer, Pfälzer Saumagen, würzige Bratwurst, kräftiger Bauernschinken, Dampfnudeln mit Weinsoße, Flammkuchen und Hausmacher Wurst, aber auch Lammspezialitäten, Handkäs’ und Quetschekuchen. Wer möchte, trinkt ein Glas Wein oder Sekt oder interessiert sich für einen Brand aus Pfälzer Obst.

Auch in diesem Jahr wird es bei der Statue des Pilgers wieder eine große Gemüsepräsentation geben. Das Gemüse wird kostenlos vom Pfalzmarkt Mutterstadt und den Gemüsebaubetrieben Jester aus Römerberg, Fehmel (Mutterstadt), Schlosser (Schifferstadt) sowie Maurer Parat Agrarprodukte (Dannstadt-Schauernheim) zur Verfügung gestellt.

Zudem sind Vorführungen traditionellen bäuerlichen Handwerks sind zu sehen – etwa Spinnen, Schnitzen, Schmieden und Filzen, Besen und Bürsten binden oder Korbflechten.

Bauernmarkt in Speyer, Sa/So 14./15.9., Maximilianstraße, jeweils 11-18 Uhr, Info unter www.bauernmarkt-speyer.de; außerdem verkaufsoffener So (13-18 Uhr)