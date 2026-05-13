Mit Vollgas durch den Sand: Beim großen Bahnsport-Spektakel in Herxheim kämpfen internationale Topfahrer um den Sieg und Punkte – bei bester Stimmung im Waldstadion.

Donnernder Motorensound, fliegender Sand und internationale Topfahrer: Die Motorsportvereinigung Herxheim bietet zum großen Bahnsportspektakel an Christi Himmelfahrt wieder ein sattes Programm und verwandelt das Stadion erneut in ein Mekka für alle Bahnsportfans.

Heimrennen der 2. Speedway-Bundesliga

Bereits am Mittwoch, 13. Mai, kämpfen die „Herxheim Drifters“ im Heimrennen der 2. Speedway-Bundesliga gegen starke Konkurrenz aus Cloppenburg, Güstrow und Bayern. Nach dem etwas missglückten Auftakt in Cloppenburg geht es für die Heimmannschaft mit Daniel Spiller, Tim Arnold, Tim Widera, Dustin Schultz und Mike Jarczewski darum, vor dem eigenen Publikum kräftig zu punkten. Auf dem engen Oval im Waldstadion sind also spannende Duelle und jede Menge Action garantiert.

127. Internationales Sandbahnrennen

Der große Höhepunkt folgt am Donnerstag mit dem 127. Internationalen Sandbahnrennen. Dann trifft die Weltelite der Langbahnfahrer auf dem 963 Meter langen Oval aufeinander. Erwartet werden unter anderem Weltmeister Zach Wajtknecht, die deutschen Topfahrer Martin Smolinski, Erik Riss und Lukas Fienhage sowie zahlreiche internationale Gespann- und Nachwuchsfahrer. Höhepunkt des Renntags ist der traditionsreiche Lauf um den „Silberhelm des ADAC Pfalz“. Insgesamt stehen 23 Rennen auf dem Programm. Rund ums Waldstadion sorgen die Fahrerlager, die Rennatmosphäre und ein Sommernachtsfest für ein stimmungsvolles Volksfestflair.

Bahnsport-Spektakel, Speedwayrennen: Mi 13.5., 17 Uhr; Int. Sandbahnrennen, Do 14.5., 13.30 Uhr, Waldstadion, Infos: sandbahnrennen-herxheim.de; speedway.de