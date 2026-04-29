Gutbürgerliche Gerichte gibt es in der Bürgerstube in Lambrecht. Vor einigen Jahren war es eines von „Rosins Restaurants“. Wir wollten wissen, wie es heute aussieht.

Wer bei schönem Wetter die Lauschtour durch Lambrecht macht, der kommt (vermutlich nicht) an der Sonnenterrasse der Bürgerstube vorbei, die zur Rast lädt. Weithin bekannt wurde das Restaurant im markanten Gemeinschaftshaus der Tuchmacherstadt vor nahezu zehn Jahren: Sternekoch Frank Rosin war mit seinem TV-Format „Rosins Restaurants“ 2017 bei Sybille Kuhn und Orhan Kocsoy zu Gast, die aus anderen Berufen den Seiteneinstieg in die Gastronomie gewagt und sich um das TV-Coaching beworben hatten. Der Küche des Lokals zollte Rosin schon damals Lob. Ein Grund, mal wieder dort vorbeizuschauen.

Gemütliches Ambiente: das Entrée. | Foto: Sybille Kuhn/oho

Das Ambiente des Restaurants, das sich auf mehrere Ebenen verteilt, ist gemütlich, alles geschmackvoll mit liebevollen Details dekoriert. Kocsoy empfängt die Gäste freundlich und leitet den zuvorkommenden Service mit Umsicht. Inzwischen besteht unter der Woche auch spontan die Chance auf einen Tisch im Lokal mit etwa 50 Sitzplätzen im Gastraum und weiteren rund 30 im Nebenzimmer. „Nach der Ausstrahlung der Sendung waren manche Lambrechter enttäuscht, weil wir über Wochen ausgebucht waren“, erinnert sich Sybille Kuhn. Der Run sei nach gut einem Jahr abgeebbt, und die Einheimischen hätten ihnen zum Glück trotzdem die Treue gehalten. „Ohne ihre Unterstützung hätten wir die Pandemie nicht überstanden“, glaubt Kuhn. Immerhin kommen Stammgäste, wie sie feststellt, auch noch von weiter her angereist, etwa aus dem Saarland oder Rheinhessen.

Küchenchef in Aktion: Manuel Koch. | Foto: Redseven Prod./Kabel 1

Nach wie vor wirkt Küchenchef Manuel Koch am Herd und weiß handwerklich zu überzeugen. Die einst stärker mediterran geprägte Karte konzentriert sich jetzt allerdings mehr auf eine gutbürgerliche Küche mit allerlei Schnitzel- und Cordon-bleu-Varianten sowie Steaks und Geschnetzeltem von Pute, Schwein und Rind. Derzeit sind bei Aktionstagen mittwochs die teils kreativen Schnitzel-Spezialitäten, donnerstags die Cordon bleus und Rindersteaks sogar zwei Euro günstiger. Wir sind in entsprechender Laune und ordern das deftige Bauernschnitzel, gekrönt von einer Zwiebelhaube und einem Spiegelei, mit Bratkartoffeln (regulär 20,50 Euro) und das klassische Cordon bleu mit Pommes (regulär 24,50 Euro).

Deftiger Genuss: Bauernschnitzel mit Bratkartoffeln. | Foto: wig

Bei beiden sind wir sofort von der Panade begeistert, die schön knusprig und würzig ist. „Daraus macht unser Küchenchef eine Wissenschaft“, schmunzelt Kuhn. Das von der hausgemachten Knusperpanade so perfekt umhüllte Fleisch ist zart und saftig, der Kochschinken im Cordon bleu angenehm mild, und der geschmolzene Goudakäse quillt appetitlich hervor. Wir finden: Wenn es mal ein Schnitzel oder ein Cordon bleu sein soll, dann ist die Bürgerstube dafür eine prima Adresse! Der Beilagensalat, der im Preis inbegriffen ist, kommt übrigens mit Rohkost bunt angereichert und nett angerichtet vorab auf den Tisch.

Dass die mediterrane Auswahl etwas geschrumpft ist, bedauert auch die Chefin: „Die Nachfrage bestimmt das Angebot“, erklärt Kuhn, dass manche Spezialitäten wie der nach hauseigenem Rezept produzierte mediterrane Saumagen oder Kochs Kreationen wie Zitronenspaghetti mangelnden Zuspruchs wegen ausgelistet werden mussten.

Vegetarisch: Bandnudeln mit frischem Gemüse. | Foto: Sybille Kuhn/oho

Nach wie vor finden sich gegrillte Peperoni (9,90 Euro) und gebackener Schafskäse (15,90 Euro) mit herrlich frischem, hausgemachtem Baguette in der Auswahl und für Vegetarier gibt es beispielsweise auch mit Gemüsenudeln an Paprika-Tomatensoße oder Allgäuer Käsespätzle (je 15,90 Euro) Passendes. Für Kinder findet sich neben einer Spielecke eine eigene Speisenauswahl nebst kostenlosem „Räuberteller“ zum Teilen mit den Eltern. Bei den üppigen Portionen dürften problemlos alle satt werden. Und Desserts wie Apfelringe und Eis locken ja auch noch ...

Bürgerstube Lambrecht, Blainviller Straße 1, Tel. 06325 1500, info@buergerstube-lambrecht.de, www.buergerstube-lambrecht.de; geöffnet: Mi-Sa 16.30-21 Uhr; So und Pfingsten 11-14 und 16.30-20.30 Uhr