Das Slow Food Convivium Pfälzerwald lädt am Ostersamstag, 4. April, zur Bärlauchwanderung ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Pfälzerwaldhütte in Rutsweiler.

Das Slow Food Convivium Pfälzerwald lädt am Ostersamstag, 4. April, zur Bärlauchwanderung ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Pfälzerwaldhütte in Rutsweiler an der Lauter, die mit dem Auto erreichbar ist. Auf einer rund sechs Kilometer langen Wanderung über Selberg und Königsberg zu einer urigen Jagdhütte werden Waldmeister und Bärlauch gesammelt. An der Hütte werden gegrillte Bärlauchbratwürste, Wildschweinfrikadellen, Bärlauch-Brotaufstriche und frisches Brot aufgetischt. Zur Begrüßung wird eine selbstgemachte Waldmeisterbowle serviert. Weitere Getränke sind vor Ort zum Selbstkostenpreis erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt. Mitglieder zahlen 18 Euro, Gäste 25 Euro. Anmeldung bis 1.4. an pfaelzerwald@slowfood.de