Etwa eine Autostunde von der Pfalz entfernt führt eine 15-Kilometer-Wanderung (470 Höhenmeter) sportlich durchs Elsass. Die sehenswerten Felsenhäuser von Graufthal liegen an der Strecke, ebenso spannende Felsformationen und eine Burg.

Vogelperspektive: La Petite Pierre von oben. | Foto: CCHLPP

Los geht die Wanderung in dem Städtchen La Petite Pierre, zu deutsch: Lützelstein, vor der Tourist-Info. Auf der rechten Seite der Zufahrtsstraße ist das rote Rechteck zu sehen, das Wanderer bis zu den Felsenhäusern leitet. Zu Beginn führt der Sentier de l’Altenbourg, der auch ein Insektenlehrpfad ist, zu einem kleinen Park mit Blick über die Stadt. Darin verläuft ein Weg der Poesie zu Stationen, an denen verschiedene Gedichte zu lesen sind. Danach wandert man in den Wald hinein zum Rocher du Corbeau, dem Rabenfelsen. Diese Felskanzel mit schöner Aussicht über die umliegenden Vogesengipfel ist bereits nach einem Kilometer erreicht. Hinter der Ruhebank führt der Weg in Serpentinen hinab ins Tal, an einem Picknick-Platz vorbei bis zur D 178.

Die Runde zu den Felsenhäusern. | Grafik: Helga Dostal

Auf einem Pfädchen geht es neben der Straße entlang durch den Weiler Kohlthal hindurch und am Ende des Weilers wieder rechts in den Wald hinein. Es folgt ein Anstieg auf den Weyerkopf, danach geht es in leichtem Auf und Ab weiter, bis man die ersten Häuser von Graufthal erreicht. Vorbei am Hôtel „Au Vieux Moulin“ auf der gleichnamigen Straße ins Dorf hineinlaufen, dann über die Brücke rechts in die „Rue Principale“ und gleich wieder rechts in die „Rue des Fontaines“ abbiegen. Nun steht man vor den Felsenhäusern und hat die Hälfte der Wanderung geschafft.

Felsenhäuser von Graufthal: Die »Felsekäth« wohnte hier bis zu ihrem Tod 1958. | Foto: C.FLEITH - ADT

Die Höhlen unter dem Felsvorsprung wurden ursprünglich von Benediktinermönchen als Lager benutzt, in späteren Jahren dann zu Wohnhäusern umgestaltet. Ihre Rückwände, Decken und Böden sind tief im Sandstein eingebettet, nur die Frontfassaden und die ziegelgedeckten Dächer sind von Menschenhand geschaffen. Die taubenblaue Farbe lässt die Häuser von außen pittoresk erscheinen, doch die winzigen, dunklen Kammern geben einen Einblick in ein entbehrungsreiches, einfaches Leben. Die letzte Bewohnerin, Catherine Ottermann, genannt „Felsekäth“, lebte darin bis zu ihrem Tod 1958. Heute sind die originalgetreu möblierten Wohnungen gegen einen kleinen Obolus zu besichtigen.

Graufthal: Blick in ein Felsenhaus. | Foto: CCHLPP

Nach der Besichtigung läuft man denselben Weg durch das Dorf zurück wie gekommen und kann im Ort einkehren. Am Ortsende geht man dann am Hôtel „Au Vieux Moulin“ geradeaus, an der Weggabelung danach links halten und der roten Raute weiter folgen. Auf einem Forstweg wandert man durch das langgezogene Rehbachtal, in dem sich zahlreiche Weiher aneinanderreihen. Diesen Forstweg verlassen wir, sobald ein Wegweiser auf der rechten Seite auf einen Pfad leitet. Waren die Aufstiege bisher nicht sehr beschwerlich, so ändert sich das jetzt. Es geht stramm bergauf über den Rehkopf, danach über die Forststraße hinweg zum mächtigen Roger des Paiens (Heidenfels). Ab dem Forsthaus Endenberg steigt die Strecke ein letztes Mal kräftig an, bevor der Parkplatz an der Tourist-Info in La Petite Pierre wieder erreicht ist.

Einkehr im »Staedtel«

Am Ende der Tour bietet sich noch ein kurzer Spaziergang zu Burg Lützelstein, dem Wahrzeichen der Stadt, an. Dazu vom Parkplatz aus auf der Rue du Château durch die historische Altstadt spazieren, die hier „Staedtel“ heißt. Neben der Burg ist auch die Simultankirche sehenswert. Zudem laden mehrere Gasthäuser zur Einkehr ein.

Kontakt/Buchungen und weitere Infos: www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace, 0033 388704230