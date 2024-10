VDP-Nahe mit Mitgliedern der Regionen Ahr, Rheinhessen und Pfalz – Versteigerung am Sa 9.11. im Museum der Römerhalle, Bad Kreuznach, Infos: 06751 8555159, Tickets: info@vdp-nahe.de, Versteigerung an der Nahe

Großer Ring VDP-Mosel-Saar-Ruwer – Versteigerung am Fr 8. 11., 13 Uhr, Trier, Park Plaza Hotel (nur Fachbesucher), Info: grosserring@vdp-mosel.de, 0651 75041, Versteigerung an der Mosel

Theiß: „Wollte man eine der begehrten Raritäten ersteigern, meldete man sich klassischerweise am Versteigerungstag bei einer zugelassenen Weinkommission, teilte dieser seine Wünsche und Gebote mit und fieberte im Saal dem Ergebnis seines Lieblingsweines entgegen.“ Um die Gebotserfassung zu erleichtern und Weinliebhabern die Möglichkeit zu geben, aus der Ferne mitbieten zu können, ist laut Theiß eine Software entwickelt worden, über die die Nutzerinnen und Nutzer ihre Gebote in Echtzeit selbst einpflegen und auch anpassen können. Die Versteigerungen werden zusätzlich im Livestream via Youtube übertragen, sodass das Mitfiebern auf der ganzen Welt möglich ist.

In Trier wird zusätzlich eine Kiste Wein für den guten Zweck versteigert. Der Zuschlagspreis entspricht dem finalen Preis, keine zusätzlichen Gebühren oder Steuern. Es wird eine Spendenquittung ausgestellt. Alle Gäste im Saal und auch Online-Teilnehmer können mitbieten – wie auch bei der Versteigerung der ohne Charity-Hintergrund angestellten Weine in Trier und Bad Kreuznach. Denn neuerdings gibt es zum Mitsteigern eine Online-Plattform.

Mit der kalten, dunklen Jahreszeit nähert sich die Tradition vieler Initiativen, für Menschen in Notsituationen einzutreten. Auch beim VDP ist das jetzt der Fall. In erster Linie aber können Sammler bei zwei regionalen Auktionen Schätze ergattern.

