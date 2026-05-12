Beim Waldbaden taucht man nicht nur in eine Zauberwelt ein, sondern stärkt auch das Immunsystem. Wir haben es ausprobiert und Anregungen mitgebracht.

Rund um den Heidenfelsen zwischen Leistadt und Höningen bei Lindemannsruhe kann man auftanken, trifft auf einen Kraftplatz, einen dicken Baumfreund und lauter Streber. Wer sich in die „Zwischenwelt“ wagt, findet gar ein Wellness-Paradies für Borstige.

Ein knorriger Ast versperrt uns den schmalen Pfad – und wir haben ihn uns bewusst in den Weg gelegt. Das ist die Schwelle, über die wir zu Beginn schreiten, um den Alltag hinter uns zu lassen und diesmal anders in den Wald zu gehen, entschleunigt und achtsam. Deshalb bleibt das Smartphone tief vergraben in der Tasche und auf Flugmodus gestellt, wenn wir rechts von der Gaststätte Lindemannsruhe den Wanderweg 1 einschlagen. Wir bleiben auf der Passhöhe, werden keine Strecke machen, sondern nur knapp zwei Kilometer zurücklegen, uns dafür aber intensiv einlassen auf die Natur. Genau genommen kehren wir in unser Zuhause zurück, denn 99,99 Prozent unserer Geschichte hat die Menschheit dort verbracht und nur einen winzigen Bruchteil in Städten gelebt. Für das Leben im Wald sind wir gemacht.

Damit erklären Wissenschaftler die positiven psychologischen, aber auch physischen Effekte, wenn man sich ins Grüne begibt – und zwar nachweisbar. Der Mediziner Qing Li war der erste, der seit 2004 in Japan erforscht hat, dass bereits ein Aufenthalt von sechs Stunden die Abwehrkräfte gegen Bakterien, Viren und sogar Krebs für eine Woche stärkt. Mehrere Tage und Nächte wirken noch nachhaltiger. Damit das funktioniert, soll man alle fünf Sinne weit öffnen, also „Waldbaden“: die Farben genießen, den Vögeln lauschen, die Rinde von Bäumen berühren, etwas schmecken und vor allem den Duft aufnehmen. Es scheinen besonders die Terpene (Phytonzide) in der Luft zu sein, die unser Immunsystem anregen.

Heilsam durchatmen

Also üben wir uns für unser „Waldbad“ zuerst im tief Durchatmen. Wir verbinden den Rhythmus unserer langsamen Schritte mit dem Ein- und Ausatmen, wobei wir versuchen, das Ausatmen in die Länge zu ziehen. Mit dieser Geh-Meditation kommt man im Hier und Jetzt an. Inspiriert vom gemütlichen Schlendrian kniet mein Begleiter bei den Heidelbeeren und entdeckt, dass deren Früchte versteckt unterm Grün reifen. Der lichte Pfad führt zwischen Buchen und jungen Fichten bald mit sanften Schwüngen zum Heidenfelsen. Das Naturdenkmal ist keltische Opferstätte mit imposanten moosbewachsenen Felsen und ein mystischer Kraftplatz, an dem der Blick weit über das grüne Wald-Meer in die Ferne schweift.

Nur Mut: Wer die Schuhe auszieht und barfuß weiterläuft, kann sich besser erden und wird überrascht. | Foto: Antje Landmann

Anders als die meisten Wanderer, die hier gerne Pause einlegen, ziehen wir die Schuhe aus. Die Füße spüren das flauschige Moos, den rauen Stein. Aus dem festen Stand heraus richten wir uns auf und öffnen beim Einatmen weit die Arme, führen sie über dem Kopf zusammen und berieseln uns in dieser „Walddusche“ mit der Energie des Orts. Man kann das majestätisch hoch auf dem Felsen thronend tun oder sich einen verborgeneren Platz unten suchen.

Die Füße finden den Weg

Barfuß geht es weiter, also gezwungenermaßen entschleunigt, denn ein paar Steinchen sorgen für eine anregende Reflexzonen-Massage. Tipp: nicht mit der Ferse auftreten, sondern mit dem Ballen, der dann vortasten und einen angenehmen Weg wählen kann. Sichere Läufer heben den Blick beim Barfußgehen und merken dann, dass sie mit ihren bloßen Füßen den Boden „sehen“ können. Und wussten Sie, wie herrlich weich Kiefernnadeln sind?

Eine Pause sorgt für Muße und Gelegenheit zu lauschen. | Foto: jel

Rechts vom Weg gibt es immer wieder Brombeerranken, aber links haben die Buchen einen dichten Teppich aus Blättern auf dem Abhang zwischen den Findlingen hinterlassen. Dort kann man versteckt vor den Blicken anderer Wanderer gemütlich an einen Stamm oder Stein gelehnt pausieren – und sich nun auf die Ohren konzentrieren.

Motorrad mit Flügeln

Die Geräusche in nah und fern werden gezählt, und zwar mit den Fingern, bis man zehn verschiedene gehört hat. Aber nur natürliche Laute! Dabei wird einem bewusst, wie störend Flugzeuge und Motorräder klingen. Dann wieder müssen wir lächeln, weil ein Buchfink beharrlich „Bitte, bitte, gib mir ein Glas Weizenbiiiier“ verlangt. Und als eine Hummel lautstark vorbeibraust, stellt mein Begleiter fest, dass der flauschige Brummer das „Motorrad des Waldes“ ist. Dazwischen Stille. Und Magenknurren.

Die leckerste Beere

Schmecken gehört ja zum Waldbaden dazu, und eine frühe Pause lädt zur Muße ein. Doch wer sich mit Botanik nicht auskennt, sollte die Finger von unbekannten Pflanzen lassen und lieber zum mitgebrachten Proviant greifen. Wir steigern den Genuss durch eine Meditation: ein Stück Obst, zum Beispiel eine Himbeere oder Brombeere mit geschlossenen Augen in der Hand wiegen und sorgfältig die Kontur ertasten, dann ins Licht halten und das Farbspiel von allen Seiten betrachten, auf die Zunge legen und genießen. Noch nie hat ein Bissen so intensiv geschmeckt wie dieser.

Speed-Date mit Bäumen

Einige Meter weiter haben sich auf ebener Fläche junge Bäume versammelt. Perfekt für diese Aufgabe: das Ein- und Ausatmen mit einem Slalom zwischen den Bäumen verbinden, deren Stämme man dabei locker mit den Händen berührt.

Anfassen erlaubt: Der Tastsinn gehört dazu. | Foto: jel

„Schwierig“, kommentiert mein Begleiter, bis er schließlich seinen Flow findet und das so beschreibt: „Ich gehe um den Baum rum, bis er mich loslässt.“ Und so hat er ein Speed-Date mit schlanken Buchen, fröhlichen Birken und duftenden Kiefern, viele sehr aufrecht, denn ihr Job ist es, möglichst direkt dem Licht entgegenzuwachsen. „Streber“ nenne ich deshalb scherzhaft Bäume, die soldatenhaft gerade stehen. Das nächste Rendezvous wird jedoch denkwürdig. Denn wir treffen eine Majestät.

Auf dem Weg laufen wir direkt auf eine alleinstehende Buche zu, verharren und lassen den Eindruck des Riesen auf uns wirken. Er hatte offensichtlich mehr Platz sich auszubreiten. Beim Näherkommen ist da „ein Gefühl von Macht, aber nicht bedrohlich“, meint der Begleiter und tritt unter die ausgespreizten Äste. „Als würde er mich unter seine Fittiche nehmen.“ Wer ein feines Gespür hat, kann die Aura des weisen Alten wahrnehmen.

Es grünt so grün: Wenn man Farbnuancen sammelt und Pflanzen bestimmt, schärft man den Blick für die Bewohner des Waldes. | Foto: jel

Nach dem Kreuzen der Straße K31 kurz darauf haben wir die Wahl zwischen zwei Wanderwegen, die parallel zueinander nach rechts zur Lindemannsruhe zurückführen. Wir nehmen den vorderen, grün-weiß markierten Weg. An einer Stelle mit üppigem Wildwuchs gönnen wir uns ein gestalterisches Spiel: „Es grünt so grün“ in so vielen Tönen, dass wir sie sammeln und nach Farbnuancen in ein Muster legen – darunter Bergahorn, Adlerfarn oder Ampfer. Wenn man sie mit der App „Flora Incognita“ bestimmt, lernt man die Pflanzen kennen und vermeidet, dass darunter seltene Arten oder gar giftige wie Eisenhut oder Fingerhut sind, die man nicht anfassen sollte.

Für Ordnungsfreaks bietet sich die aberwitzige Herausforderung „Wald aufräumen“ an: Im größten Chaos des Bodens legt man aus Stöcken einen Gemälde-Rahmen. Darin wird alles schön sortiert und präsentiert: hier Buchecker und Fichtenzapfen, dort Traubeneichenblätter.

Von der Kraft des Wachsens

Wo sich der Wildwuchs später lichtet, verlassen wir den Weg auf der linken Seite und stapfen sozusagen „querwaldein“, vorsichtig, um nichts zu zertreten und um sichtlich morsche Äste zu meiden. Manche Menschen kostet dieses „absichtslose Schlendern“ Überwindung, andere lieben es. Es gibt keinen Weg mehr, keine Anleitung, sondern man horcht auf die eigene Intuition und Neugierde, wo sie einen hinführt. Verirren kann man sich nicht, denn wir laufen in Richtung des zweiten, parallel verlaufenden Ganerbenweges.

Rendezvous mit einer Majestät: Die alte Buche hat eine besondere Aura. | Foto: Antje Landmann

Meinen Begleiter zieht es zu einer hochhaushohen Fichte, während er daneben einen winzigen Sprössling in einem abgesägten Baumstumpf entdeckt. „Die Kraft des Wachsens“ oder „Werden und Vergehen“ sind Denkanstöße, die sich bei solch einer Herumtreiberei ergeben. Das Waldbaden hat auch einen heilenden Effekt auf die Psyche, weil sich dort das Leben pur abspielt und wir unsere Themen gespiegelt sehen. Mich zieht es zu einer Pfütze, wo eine Amsel badet. Es stellt sich heraus, dass hier das Matschparadies der Wildschweine ist.

Details geben Denkanstöße zu Lebensthemen: hier ein Sprössling im alten Baum. | Foto: jel

Ein unscheinbarer Pfad – ein Wildwechsel – führt an Stellen unter schützenden Fichtenzweigen vorbei, wo der Grund platt und blank gelegen ist: vermutlich Schlafplätze von Rehen. Hier im versteckten Reich zwischen den Wanderwegen erinnern lauter Spuren an die unsichtbaren Bewohner. Wir dürfen sie nicht stören und selbst keine Spuren hinterlassen.

Kampfstarke Diebe im Kleinen

Die Übung „Mikrokosmos“ will ich noch machen, aber die Stelle kommt mir eigentlich zu langweilig vor, doch dann werden wir überrascht. Wir knien am Boden, um die Miniaturwelt dort in Augenschein zu nehmen. Und tatsächlich, im braunen Blätterhaufen zu unseren Füßen wimmelt es von Roten Waldameisen. Wo sie wohl hineilen? Als ich einer Art Tausendfüßler folge und einen Stock hochhebe, taucht darunter eine winzige bernstein-gelbe Art auf, vermutlich die Diebische Zwergameise. Sie gilt als kampfstark und erbeutet Eier und Larven der größeren. Wir sagen „Guten Tag“ und „Tschüss“, denn wir hatten so viele Begegnungen, dass unsere Konzentration nachlässt.

In Säckchen lässt sich etwas Waldduft mitnehmen. | Foto: jel

In wenigen Schritten sind wir auf dem Ganerbenweg und nehmen ein Souvenir mit: Ich habe mir Säckchen bemalt, um darin den Duft des Waldes für Zuhause einzufangen. Aber man kann auch Fichtennadeln auf der Hand zerreiben und daran schnuppern, ein erfrischendes „Eau de Forêt“, das heilsam wirkt.