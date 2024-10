Der Saisonauftakt steht kurz bevor: Bald öffnen die Zeltpaläste und Varietés der Region wieder ihre Pforten, um Gaumenfreuden mit Akrobatik-Einlagen und Entertainment zu vergnüglichen Sternstunden für Feinschmecker zu verbinden.

Mannheim: „Palazzo“

Tomaten-Oliven-Tatar auf cremiger Guacamole mit lauwarmem Parmesanschaum, gefolgt von einem Thai-Curry-Risotto mit Knuspergarnele und Kaffir-Limetten-Schaum, rosa gegartem Kalbsmedaillon mit Kräuter-Senf-Kruste an Pastinakenpüree sowie Schokoladensoufflé mit flüssigem Kern an Vanille-Ananas-Tatar und Buttermilcheis: So liest sich das Gourmet-Menü von Drei-Sternekoch Harald Wohlfahrt für die neue „Palazzo“-Saison.

Vorreiter mit dem »Palazzo«: Harald Wohlfahrt. | Foto: Robin Heller

Die Show im Jugendstil-Pavillon setzt seit einem Vierteljahrhundert Maßstäbe. Der neugestaltete, klimatisierte Spiegelpalast (Schneebergerstraße) stehe wieder „für eine atemberaubende Show mit den Weltstars der Akrobatikszene“ und ein „exquisites Menü“ in „traumhaft schöner Atmosphäre“, verspricht Produzent und Geschäftsführer Rolf Balschbach.

Ab 26.10., Tickets: 01805 609030 sowie palazzo-mannheim.de

Saarbrücken: „Spiegelpalais“

An alter Tradition orientiert sich das Saarbrücker „Spiegelpalais“ (Ostspange) von Sternekoch Alexander Kunz. Es entfalte „Abend für Abend im Schein hunderter Kerzen einen ganz besonderen Charme“ und lasse vier Stunden lang den Glanz historischer Zelte aufleben, so Kunz. Zu Gast ist mit Eddie Flexible etwa ein „Gummimensch“, das Duo Les Fleurs zeigt „Hair Hanging“. Neben dem Menü mit Roastbeef vom Hereford-Rind und Jakobsmuschel steht eine vegane Speisenfolge zur Auswahl.

Ab 7.11., Tickets: 01805 225544, kunz-theatre.de

Dudenhofen: „Traumzeit“

2022 ging die „Traumzeit“ in Dudenhofen zum ersten Mal über die Bühne der Festhalle. Das Varieté paart Unterhaltung durch international erfolgreiche Künstler mit einem Vier-Gang-Menü in „Sterne-Qualität“, wie Veranstalter Felix Lehmann verspricht, der selbst viele Jahre lang als hauptberuflicher Zauberkünstler und Illusionist unter dem Namen Felix van Mel die Welt bereiste. Als Veranstalter entwickelte er ein etwas anderes Konzept des Varieté-Dinners.

»Traumzeit«: Gastgeber Felix Lehmann. | Foto: frei

Die Show mit Tempojonglage, Zauberkunst, Comedy und Gesang, mit Messerwerfern und anderen Künstlern rankt sich um eine bezaubernde Geschichte.

Beim Menü steht eine vegetarische Variante zur Auswahl. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei, kostenloses Parken vor der Halle ist möglich. Auch Special-Events wie eine Silvester-Gala mit Fünf-Gang-Menü und Live-Band oder ein Kinderprogramm sind geplant.

Verlosung

In welchem Ort findet die „Traumzeit“ statt? Wer zwei Karten für das „Traumzeit“-Varieté am So 15.12. (Einlass: 17 Uhr) gewinnen möchte, schreibt bis Montag, 14.10., 21 Uhr, eine E-Mail mit Betreff: Traumzeit an gewinnen-leo@rheinpfalz.de. Bitte Lösung, Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Im Ticketpreis (Wert: 119 Euro) sind keine Getränke enthalten. Viel Glück!

Ab 15.11., Tickets/Infos: traumzeit-variete.de

Landau: „Palais“

„Artistik der Weltklasse, ein hinreißendes Showballett und ein exquisites Vier-Gänge-Menü“ von Oliver Weisch („Joul’s Food“ in Landau) versprechen die Veranstalter des „Palais“ im Universum Theater Landau (ehemaliges Kino, Königstraße) mit seinem nostalgisch-stilvollen Charme. Durchs Programm führt Markus Schimpp, der seine Karriere im Frankfurter Tigerpalast als Conférencier und Sänger mit Chansons der 20er Jahre begann. Seitdem ist der Entertainer und Komponist bundesweit mit wechselndem Repertoire unterwegs.

Ab 18.11., Tickets/Infos: 06341 681268, palais-landau.de

Heidelberg: „Wintervarieté“

Mit dem Motto „Staunen – Bewundern – Entspannen – Genießen“ wirbt das „Wintervarieté by Tristan Brandt“ in der Heidelberger Show-Arena (Messplatz).

Einer der Programmhöhepunkte im »Wintervarieté« Heidelberg zum Menü von Tristan Brandt: Duo Alansia. | Foto: Duo Alansia

Gesang, Tanz, Akrobatik, Comedy, Magie und die „spektakuläre Einführung neuer, innovativer Formen der Bühnenkunst“ werden begleitet von einem Drei-Gang-Menü mit Zweierlei von der Marone, Perlhuhn und Schokoladen-Dome aus der Küche von Spitzenkoch und Kulinarik-Botschafter Tristan Brandt.

Ab 21.11., Tickets: winter-variete.de

Karlsruhe: „Fächerpalast“

Auch in Karlsruhe lebt das Zelt-Varieté auf: Auf dem Messplatz wird der Fächerpalast Schauplatz der von einem Vier-Gang-Menü begleiteten Show mit Artistik, Comedy und Tanz. Aufgetischt werden unter anderem eine Poulardenrolle mit Trüffel-Füllung und alternativ als vegetarische Hauptspeise Kürbis-Pilz-Ragout sowie Frinandise Nuss-Aprikose mit Aprikosenschnitte zum Dessert. Veranstalter der rund dreistündigen „Reise durch artistische Höchstleistungen und kulinarischen Hochgenuss“ ist die Romanza Circusproduction.

Ab 29.11., Tickets: faecher-palast.de