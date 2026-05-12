Störche beobachten oder auf Käfersafari gehen: Naturfreunde haben viele Möglichkeiten, die Artenvielfalt zu erleben. Tipps aus der Pfalz und von der Mosel.

Streifzüge im Storchenparadies Queichwiesen

In den offenen Wiesenlandschaften der Südpfalz kann man Störche bei der Nahrungssuche beobachten. Sie profitieren von den reichhaltigen Lebensräumen, die durch das Zusammenspiel von Wasser, Wiesen und Landwirtschaft entstehen. Orte wie Bellheim stehen exemplarisch für diese enge Verbindung von Naturraum und Kulturlandschaft, in der biologische Vielfalt unmittelbar sichtbar wird. Die Queichwiesen sind das verbindende Element zwischen der Weinstraße und den Rheinauen und mit rund 350 Hektar Fläche das größte zusammenhängende Wiesenbewässerungssystem in Deutschland, das noch aktiv betrieben wird. Diese alte landwirtschaftliche Kulturtechnik – durch die Bewässerung erzielen die Bauern trotz weitgehendem Verzicht auf Düngung einen guten Heu-Ertrag – ist 2018 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes nach der Unesco-Konvention aufgenommen worden. 2023 folgte die internationale Eintragung in die repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Die Interessengemeinschaft Queichwiesen bietet Exkursionen an. Einen guten Überblick erhält man auch im Rheinland-pfälzischen Storchenzentrum in Bornheim .

Auf Käfer-Safari in der Westpfalz

Zwischen Waldpfaden, Bachläufen und offenen Wiesen zeigt die Pfalz, wie erlebnisreich Artenvielfalt sein kann. Hier wird Natur nicht nur geschützt, sondern als Abenteuer, Lernraum und Ausflugsziel erfahrbar. Am Rand des Pfälzerwaldes wird etwa mit der Käfer-Safari in Bruchmühlbach-Miesau ein familienfreundliches Naturerlebnis angeboten, das vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsweg Familienspaß“ ausgezeichnet wurde.

Naturerlebnis: Käfer-Safari in Bruchmühlbach-Miesau. | Foto: Sabine Hafner/Pfalz Touristik e.V.

Auf einer kurzen oder längeren Rundtour – vier oder sieben Kilometer – wird der Wald zum interaktiven Entdeckungsraum. Maskottchen „Luca der Hirschkäfer“ begleitet die Wanderer und führt von Station zu Station, wo spielerisch Wissen über Natur, Umwelt und Waldbewohner vermittelt wird. Tierstimmen erkennen oder das Kräftemessen mit einer Ameise sind Aufgaben, die Bewegung mit spielerischem Lernen verbinden. Dank einer Becherlupe wird aus dem Spaziergang eine kleine Forschungsreise für Familien – auch mit geländegängigen Kinderwagen. Rastplätze laden zum Picknick ein. Infos: 06372 9220106

Mehr Tipps: rlp-tourismus.de/pfalz

Woche der Artenvielfalt an der Mosel

Die steilen Schieferhänge der Mosel sind Weinbauflächen, aber auch Lebensräume für zahlreiche Pflanzen, Insekten und Tiere. Unter dem Motto „Artenvielfalt rockt die Mosel“ rückt die Region jährlich die Biodiversität in den Fokus. Während der Woche der Artenvielfalt von 21. bis 31. Mai locken Erlebnisse wie etwa die Wildkräuterwanderung mit Alpakas. Unter dem Motto „Alpakas lieben Kräuter“ geht es in Begleitung der Tiere durch die Landschaft rund um den Ort Riol am Samstag, 30. Mai, um 10 Uhr, Anmeldung: info@alpakas-am-auenwald.de, weitere Termine: www.alpakas-am-auenwald.de/buchungskalender.

Eine weitere familienfreundliche Tour führt zum historischen Besucherbergwerk in Fell . Dort wird das Schieferbergwerk mitsamt seiner Halden als bedeutender Lebensraum für Fledermäuse und weitere Tierarten vorgestellt. Die Sonderführungen werden am Montag, 25. Mai, jeweils um 10, 13 und 16 Uhr angeboten, Informationen und Anmeldung: https://bergwerk-fell.de/.

Auf eigene Faust können Naturfreunde den Themenweg „Eidechse liebt Riesling“ durch die Lage Bernkasteler Doctor bei Bernkastel-Kues erkunden und sich auf die Spur der Mauereidechse begeben. Sie ist eine der wichtigsten Tierarten der Moselweinberge. Damit steht sie sinnbildlich für die enge Verzahnung von Natur und Kulturlandschaft. Der Weg mit Thementafeln startet am Graacher Tor, dem einzigen noch erhaltenen Tor der ehemaligen Stadtbefestigung, und verläuft 3,4 Kilometer oberhalb des historischen Städtchens auf schmalen Pfaden durch die Weinlandschaft.

Nah an der Natur: Insektenweg in Wehlen am Moselsteig. | Foto: Dominik Ketz / Mosellandtouristik GmbH

Am Moselsteig bei Wehlen gibt es einen Insektenweg mit interessanten Erläuterungen. Start und Ziel ist die alte Kirche in Wehlen. Der rund vier Kilometer lange Rundwanderweg führt durch die steilen Weinlagen der „Wehlener Sonnenuhr“. Er bietet 14 Stationen mit Informationen und Insektenhotels sowie Panoramablicke ins Moseltal.

Infos: www.rlp-tourismus.de/mosel