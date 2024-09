Ein Gott des Lichtes ist im Boot, ein Wettergott wäre noch hilfreich: Das Saarland startet sein erstes großes Visual Arts Festival, und das gleich international formatiert – fünf Tage lang, outdoor, kostenlos, barrierefrei. Schauplatz des neuen Apollon-Festivals mit seiner zu erwartenden opulenten Licht-, Bild- und Klangentfaltung ist von 18. bis 22.9. der Saarbrücker Osthafen.

Das Gelände, ein ehemaliger Industriestandort, der in den letzten zehn Jahren zum wichtigen Teil der Kulturszene wie auch der Stadtentwicklung geworden ist, wird an den Festivaltagen ab 15 Uhr zugänglich sein. Startzeit für das Hauptprogramm mit Bildopern aus Fassadenbespielungen und fesselndem Video-Mapping ist jeweils um 20 Uhr. Ob Zufall oder nicht: Das Festival schließt zeitlich direkt an den Klassiker des Genres an, die Schlosslichtspiele Karlsruhe, deren zehnte Auflage am 15.9. ausklingen wird.

Als Hauptacts werden drei international renommierte Visual Artists angekündigt. Antaless Visual Design aus Palermo (Mi 18.9.), Limelight aus Budapest (Fr 20.9.) und Filip Roca aus Barcelona (Sa 21.9.) werden ihre Hochleistungsbeamer aufbauen und das Gelände mit ihrer jeweiligen Bildmagie neu erschaffen. Alle sind sie seit Jahren mit ihren visuellen Großprojekten weltweit unterwegs. An zwei Tagen kommen zudem zwei Kunsthochschulen als Kooperationspartner mit dem Ertrag eines Semesterprojektes zum Zuge, die Hochschule Saarbrücken (HBK Saar, So 22.9.) und der Campus Gestaltung der Hochschule Trier (Do 19.9.). Jede Show wiederholt sich laut Vorschau im Stundentakt bis 23 Uhr, so dass das Publikum die Licht- und Klanginstallationen auf dem Festivalgelände und die Shows von mehreren Positionen aus anschauen kann. Ein breites Rahmenprogramm mit regionalen Akteuren, Aftershows am Freitag und Samstag, Musik und Gastronomieangeboten komplettiert die Festivalatmosphäre.

Antaless Visual Design startet das Hauptprogramm mit der Arbeit „Structureless“, die beschrieben wird als kontinuierliches Zusammenspiel von Fragmentierung und Neuzusammensetzung, was flüchtig und vergänglich wird. „Das Werk verwandelt die reale Welt vor den Augen des Publikums und lässt scheinbar unbelebte Objekte lebendig werden. Es handelt sich nicht um eine Verzerrung der Realität, sondern um eine Zwischenwelt zwischen Realität, Erinnerung und Traum.“ Das Team hat sich spezialisiert auf architektonisches Video-Mapping.

Ende der 90er Jahre schon entwickelte Viktor Vicsek vom zweiten Top-Act Limelight einige der ersten immersiven Lichtkunstinstallationen. In den frühen 2000er Jahren tat er sich mit István Dávid zusammen, und die beiden gründeten Limelight. Die Shows zeichnen sich aus durch eine ganz besondere Art des Storytellings mittels einzigartiger 3D-Animationen. Limelight stellte 2021 einen Guinness-Weltrekord für das größte je projizierte Video auf (4300 Quadratmeter).

„Space Interventions“ heißt die Artwork von Filip Roca, angekündigt als dynamisches audiovisuelles Video-Mapping, das vom industriellen Charakter des Osthafens inspiriert wurde. Klassische 3D-Animationen werden mit generativ basierten Visuals kombiniert. „In einem fesselnden Wechselspiel von Licht und Schatten wird der Raum wie neugestaltet“, wird versprochen.

Info

Saarbrücken, Osthafen: Apollon Visual Arts Festival, 18.-22.9. – Zugang ab 15 Uhr, Musik ab 18, Hauptprogramm ab 20 Uhr, Fr/Sa ab 23 Uhr Aftershows; Eintritt frei, apollon-festival.de