Genau 50 Jahre, nachdem die lange Tradition der Theaterfestspiele auf der Hardenburg aus Kostengründen aufgegeben werden musste, gibt es wieder Theatertage im Lustgarten der Burganlage. Von 19. bis 22. September gestalten Anja Kleinhans und ihr Freinsheimer „Theater der Liebe“ die „Sommerfestspiele Hardenburg“ – noch ohne zu wissen, ob daraus eine neue Tradition erwachsen könnte.

Zu sehen sind zwei Inszenierungen der Freinsheimer Bühne im Casinoturm, die sich als „vermutlich kleinstes Profi-Theater der Welt“ vorstellt, sowie eine Produktion des Chaussée-Theaters von Billy Bernhard aus Schweighofen für Kinder ab vier Jahren.

Anja Kleinhans – man kann ihr in diesem Gemäuer zu anderen Zeiten auch als Burgführerin in der Rolle der Gräfin Maria Elisabeth von Leiningen begegnen – wird das Programm am Do 19.9., 19 Uhr, mit der rasanten Gesellschaftskomödie „Achtsam morden“ nach dem Erfolgsroman von Karsten Dusse eröffnen. Das Open-Air-Sommerstück des letzten Jahres handelt von der „Vereinbarkeit von liebevoller Achtsamkeit und mörderischer Realität“, wie es in der Vorschau auf die Aufführung heißt. Am Fr und Sa folgen, jeweils 19 Uhr, Aufführungen der aktuellen Sommer-Produktion „Fehler im System“, die im Juni Premiere hatte. Bei dem von Folke Braband geschriebenen Stück handele es sich um eine turbulent-witzige Verwechslungskomödie zwischen Mensch-Sein und künstlicher Intelligenz, so die Ankündigung. Für die Kinder wird Billy Bernhards Chaussée-Theater am So 22.9., 15 Uhr, von „Rose Übermut“ erzählen, die mal einen Prinzen heiraten sollte, sich aber viel lieber in halsbrecherische Abenteuer stürzt: „ein herrlich schräges Theaterstück über den Mut, das eigene Leben zu leben“, heißt es vorab.

Kleinhans’ Bühne knüpft mit diesem Angebot an die lange Theatertradition auf der Hardenburg an, die 1909 von der Dürkheimerin Rosa Maas ins Leben gerufen wurde, bis Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Bestand hatte und 1952 für weitere 22 Jahre aufleben konnte. I

Info

Sommerfestspiele Hardenburg, Bad Dürkheim, 19.-22.9.; Do: »Achtsam morden«; Fr/Sa: »Fehler im System« (19 Uhr), So 15 Uhr: »Rose Übermut« (ab 4); tickets@theader.de