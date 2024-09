Cole Porter war einer der größten Songschreiber des „Great American Songbook“. Und: er war schwul. Was wohl Ehefrau Linda über die Affären ihres Mannes dachte? Ab 13. September ist das auf der Werkstattbühne des Pfalztheaters zu erfahren – im One-Woman-Musical „Alles Liebe, Linda“.

„I’ve got you under my Skin“, „In the Still of the Night“, „Ev’ry Time we say Goodbye“ – als Cole Porter diese wunderbaren, von Ella Fitzgerald und Frank Sinatra später in Jazzstandards verwandelten Liebeslieder schrieb, dachte er vermutlich nicht an seine Ehefrau Linda, sondern an einen der vielen Männer, mit denen er flüchtige Affären hatte. Trotzdem führten der homosexuelle Komponist und die acht Jahre ältere Linda eine innige Beziehung. Diese ist Gegenstand eines One-Woman-Musicals aus der Feder von Stevie Holland und Gary William Friedman, das 2009 am New Yorker Triad Theatre uraufgeführt wurde und nun auf die Werkstattbühne des Pfalztheaters Kaiserslautern kommt.

Astrid Vosberg schlüpft hier in die Rolle der Mrs. Porter, die an der Seite ihres Mannes ein mondänes Leben in New York, Paris, Hollywood und Venedig führt, als elegante Salonlöwin die High Society dominiert und gleichzeitig mit den homosexuellen Amouren ihres Gemahls umgehen muss. Dabei sind Cole Porters Songs so in den Monolog eingewoben, dass sie nun doch – Ironie der Geschichte – zu Lindas musikalischem Sprachrohr werden. Inszeniert wird das Kammermusical von Andreas Bronkalla. Ein Jazztrio, bestehend aus Klavier, Kontrabass und Schlagzeug, sorgt für instrumentale Begleitung.

Alles Liebe, Linda – Premiere: Fr 13.9., 20 Uhr, Kaiserslautern, Pfalztheater, Werkstattbühne, nächste Termine: 22.9., 3./18./25.10., Karten: 0631 3675209, pfalztheater.de