Das geschiedene Anwaltspaar Marion (Laura Tonke) und Andi (Moritz Bleibtreu) halten sich trotz Trennung für Vorzeigeeltern und kümmern sich präzise fifty-fifty um den 11-jährigen Sohn Milan (Valentin Thatenhorst). Alles läuft gut, doch dann ...

Ein Vorfall in der Schule holt sie recht unsanft auf den Boden der Tatsachen zurück. „Es kann sein, dass ihre unterschiedlichen Erziehungsstile ihren Sohn verwirren“. Der vermeintliche Musterbub hat es ordentlich drauf, in der Schule zu mobben. Ein gemeinsamer Sommerurlaub in Italien soll es richten. Marions neuer Freund (David Kross) ist auch dabei.

Erziehungslücken mit Tücken

Der Urlaub deckt sehr schnell diverse Erziehungslücken auf: Der elfjährige Milan ist ein richtiger kleiner Satansbraten und versteht es perfekt, seine Eltern gegeneinander auszuspielen. Marion und Andi beschließen, die Versäumnisse ihrer Erziehung nun gemeinsam anzugehen und kommen sich dabei wieder näher. Und während Milan auf einem Campingplatz seine erste zarte Liebe erlebt, entdecken sich auch die Eltern neu ...

Wieviele Grenzen braucht ein Kind?

Mit Herz und Humor geht die leichtfüßige Komödie den Erziehungsfragen unserer Zeit auf den Grund: Wie viele Grenzen braucht mein Kind und sollten Eltern sich nicht grundsätzlich etwas lockerer machen, damit Kinder eigene Erfahrungen sammeln? Wie viel Zeit mit digitalen Geräten ist noch gesund? Können unterschiedliche Erziehungsstile dem Kind schaden? Und ist der Wunsch nach Familienharmonie in Patchworkfamilien realistisch? Der preisgekrönte Filmemacher Alireza Golafshan („Die Goldfische“ und „JGA – Jasmin. Gina. Anna.“) blickt liebevoll und klug auf seine Figuren, die genial besetzt sind, allen voran mit Moritz Bleibtreu, Laura Tonke, David Kross, Axel Stein und Nachwuchstalent Valentin Thatenhorst.

Kurzweil trotz ernstem Thema

Moritz Bleibtreu und Laura Tonke sind Garanten für kurzweilige Komik, trotzdem wollte Regisseur Golafshan mit „Alles Fifty Fifty“ nicht nur für Lacher sorgen, sondern auch mit durchaus ernsten Szenen das schwierige Thema Erziehung fokussieren.

»Alles Fifty Fifty«, Deutschland 2023, 113 Minuten, Regie: Alireza Golafshan, mit Moritz Bleibtreu, Laura Tonke und Axel Stein, FSK: 6