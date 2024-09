Malerei, Klang, Skulptur: Alle künstlerischen Medien bringt Aristeidis Lappas zusammen zu seiner Gesamtinstallation „Gift of the moon crab“, die er für den Pop-up-Space des Kunstvereins Ludwigshafen in der Rhein-Galerie entwickelt hat und die nun eröffnet wird.

Die Arbeiten des Atheners sind zum Tasten, Riechen, Hören: Aspekte des Klimawandels sollen da multisensorisch durchdekliniert werden. Krebse und die titelgebende Krabbe sind da paradoxe Symbole: Die Anpassungsfähigkeit dieser Tiere steht für die Hoffnung, dass das auch dem Menschen gelingt, zugleich verweisen sie auf Zerstörungen dort, wo sie als invasive Arten nicht hingehören. An solchen Ambivalenzen entschlüsselt Lappas die Rolle des Menschen im Ökosystem. Meerestiere in leuchtenden Farben und reduzierter Formensprache, subtile Lichtveränderungen, düster-abstrakte Soundpieces, eine liegende Frauengestalt als Textil-Skulptur: Die Sinne werden gut beschäftigt in der Ausstellung und auf den tiefergehenden Diskurs zu Fragen des Umgangs mit Lebensgrundlagen hingeführt.

Info

Pop-Up-Space des Kunstvereins Ludwigshafen in der Rheingalerie, Vernissage: Do 5.9., 18 Uhr; bis 30.11., Di-Sa 11-20 Uhr