Was für eine kuriose und zugleich schwindelerregende Zahl: Zum mittlerweile 777. Mal wird in Speyer Herbstmesse gefeiert. Vom 25. Oktober bis zum 3. November ist der Festplatz mit seinem bunten Treiben wieder Schauplatz einer acht Jahrhunderte weit zurückreichenden Tradition.

An die lange Tradition knüpft am 27. Oktober eine historische Messeführung mit Stauferkaiser Friedrich II. – alias Gästeführer Frank Seidel – an. Die Zeitreise durch acht Jahrhunderte beginnt auf dem Geschirrplätzel und endet nach circa einer Stunde auf der Speyerer Messe. Kaiser Friedrich II. erzählt, was sich aus seiner im Juli 1245 erteilten Erlaubnis, eine Messe in Speyer abzuhalten, entwickelt hat (Tickets: Bürgerbüro Maximilianstraße, 12 Euro inklusive Bratwurst sowie Getränk). Der Erlös kommt einem wohltätigen Zweck zugute.

Das aber ist nur eine Facette eines reichen Messetreibens, das eine Vielzahl attraktiver Fahrgeschäfte mit kulinarischen Angeboten aller Art verbindet. Dafür sorgen 63 mitwirkende Geschäfte. Familienfreundliche Runden auf dem Riesenrad locken Groß und Klein ebenso wie Rundfahrgeschäfte oder der Automatik-Scooter. Für noch mehr Nervenkitzel wird eine Fahrt mit der Hochfahrattraktion empfohlen. Ball-, Pfeil und Ringwerfen, Losstände, Angelspiel und Schießwagen laden ein, Glück und Geschicklichkeit herauszufordern. Biergärten und Imbissbetriebe bieten rund 600 Sitzplätze zum Verweilen an. Naschkatzen kommen an den Süßwaren-, Eis- und Crêpewagen auf ihre Kosten. Auch Verkaufsgeschäfte regen zum Bummeln über den Festplatz an.

Das Volksfest beginnt am Fr 25.10. um 18 Uhr mit einem Rundgang. Treffpunkt ist die Haupttreppe. Die Gasserassler Waldsee werden den Rundgang begleiten. Die offizielle Eröffnung folgt um 18.30 Uhr mit dem Fassbieranstich im Biergarten der Firma Barth. Die Stadtkapelle sorgt dazu für den richtigen Ton.

Über die Messetage warten viele Attraktionen. Dazu gehört auch ein verkaufsoffener Sonntag in der Speyerer Innenstadt am 27.10., 13-18 Uhr. Zu den vielen Kinderattraktionen zählen Gratis-Schminken am Riesenrad am 28.10., 15-18 Uhr, oder ebenso kostenfreies Kürbisschnitzen am Mi 30.10. ab 15 Uhr gegenüber dem Biergarten der Familie Barth. Halbe Fahrpreise und viele Vergünstigungen an den Verkaufsständen verspricht der Familientag (30.10.). Zum Lichtermeer soll der Festplatz am 1.11. werden, dazu werden auch beleuchtete Walking Acts ab 20 Uhr angekündigt.

Bereits zum dritten Mal wird der Wettbewerb „Speyer sucht den Klima-Star“ am Sa 2.11., 15 Uhr, ausgetragen. Teams ringen mit lustigen Spielen zum Thema um Siegprämien im Wert von insgesamt 1000 Euro. Das traditionelle Familien-Musik-Feuerwerk findet am Samstag, 2.11., gegen 21 Uhr statt. Und am 3.11. kann ab 17 Uhr die Artistik von Pantao, dem Stelzenläufer, bestaunt werden.

Info:

Herbstmesse Speyer – 25.10.-3.11., verkaufsoffener So: 27.10., 13-18 Uhr; Öffnungszeiten: Mo-Do 14-22 Uhr, Fr/Sa 14-23 Uhr, So 12-22; am Do 31.10. 14-23 Uhr, am Fr 1.11. 20-0 Uhr; Infos: www.speyer.de