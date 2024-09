Unter dem Motto „Die Kunst, der Wein, das Fest und so …“ feiert die Stadt Rockenhausen die 75. Auflage des Nordpfälzer Herbstfestes – und das gleich fünf Tage lang. Das Programm hat einiges zu bieten.

Aufwärmen können Gäste sich erstmals am Do 5.9., 18-23 Uhr, im Schlosspark beim „Park-Picknick“, bevor das Fest am Freitag traditionell mit der „Nordpfälzer Weinverkostung“ eröffnet wird (19 Uhr, VTR-Halle). Ebenfalls neu im Herbstfest-Programm ist der „Rockie’s Kids Run“ (Sa ab 9 Uhr), der vor dem Triathlon im Stadion startet (10-13 Uhr, www.rockieman-triathlon.de). Altbewährt im Programm sind etwa das Entenrennen auf der Alsenz (Sa 14 Uhr), der bunte Festumzug (So 13.30 Uhr), der Showtanz im Weindorf im Schlosspark (So 15-16.30 Uhr) und der Mittagstisch der Betriebe (Mo 12 Uhr, Reservierung: info@rohau.de).

Des Weiteren sorgen im Programm ein Symposium des Nordpfälzer Geschichtsvereins, Livemusik, Fahrgeschäfte, fliegende Händler, ein spektakuläres Erlebnisfeuerwerk, Wein und Kulinarisches für Abwechslung. So lädt zum Beispiel am Samstag das Weindorf im Schlosspark beim Sound von Loungemusik zum Verweilen ein, während ab 20 Uhr im Festzelt die Partyband Lechi’s für Stimmung sorgt.

Nordpfälzer Herbstfest: 5.-9.9., Volksfest mit Fahrgeschäften Sa ab 14 Uhr, So ab 12 Uhr (Marktzeile ab 11 Uhr), Mo ab 12 Uhr; So 13.30 Festumzug. Infos: 06361 451-123, Programm: www.rockenhausen.de