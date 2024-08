Mehr als 200 Teilnehmer haben sich für das nostalgische Spektakel am Flugplatz Zweibrücken angemeldet, freuen sich die Organisatoren des „Historischen Flugplatzrennens Zweibrücken“ besonders.

Kleines Jubiläum

Über die Steigerung von rund 40 Prozent an Anmeldungen gegenüber dem Vorjahr und damit mehr als 200 Fahrerinnen und Fahrer aus Belgien, Frankreich, Schweiz, Luxemburg und Deutschland haben sich für das kleine Jubiläum angemeldet : Zum fünften Mal können die Gäste an zwei Tagen, 31.8. und 1.9., ein spektakuläres Wochenende voller Nostalgie und Motorsportgeschichte erleben.

Alles was Räder hat

„Auf die Besucher wartet am Rande der Rosenstadt Zweibrücken ein vielfältiger Mix aus allem, was Räder hat, und das nicht auf einer Rennstrecke, sondern auf einem aktiven Flugplatz. Fast 40 verschiedene Automobilmarken fahren in diversen Wagen-Klassen, rund ein Dutzend Formelwagen verschiedener Marken von Revolution, Performer, Formel Ford, Formel ADAC, Formel V, Dallara und PRC sind dabei zu bestaunen“, ergänzt Rennleiter Kilian Heinz in der Ankündigung.

Corso in die Innenstadt

Am Freitagnachmittag startet ab 16.30 Uhr eine Parade aller Teilnehmer in die Innenstadt. Die Motorräder, Seitenwagen, Formelfahrzeuge sowie Rennwagen und Oldtimer fahren vom Fahrerlager in einer Kolonne und in Begleitung der Polizei im Individualverkehr zum Zweibrücker Schlossplatz. Das sei eine einmalige Attraktion, so Heinz.

Mitfahrt im Pace-Car zu gewinnen

Auch in diesem Jahr verlosen die Veranstalter unter allen Käufern von Eintrittskarten eine Mitfahrt im Pace-Car vor dem Feld der Teilnehmer. Für das leibliche Wohl der Zuschauer und Fans ist gesorgt. Mehrere Cateringstände versorgen mit einer vielfältigen Essensauswahl sowie Kaffee und Kuchen. Auch inklusive: Besucher können den zahlreichen Piloten an beiden Tagen beim Schrauben im Fahrerlager über die Schulter schauen. Ausreichende Parkflächen sorgen für eine gute Erreichbarkeit des historischen Spektakels.

»5. Historisches Flugplatzrennen Zweibrücken« – 31.8./1.9., Fahrtzeiten: Sa 9-18 Uhr; So 8-17 Uhr; Corso in die Innenstadt: Fr 30.8., 16.30-18 Uhr, Infos: flugplatzrennen.com